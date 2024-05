A- A+

tecnologia Consilio assina acordo estratégico de vários anos com a Nuix A Consilio expande a parceria e o uso do software da Nuix para processamento de dados e análise de documentos

A Nuix, fornecedora líder de software de análise investigativa e inteligência, anuncia uma parceria ampliada para os próximos sete anos com a Consilio, líder global em soluções de tecnologia jurídica e serviços jurídicos empresariais. O relacionamento comercial de uma década se transformou em uma parceria estratégica que expandirá o uso do software da Nuix, onde as empresas colaborarão para atender às necessidades emergentes dos clientes.



Para a Consilio, a parceria representa um compromisso com a integração do software de processamento de dados líder do setor da Nuix em seus serviços de eDiscovery. Ela acelera a capacidade da Consilio de estar à frente das necessidades de seus clientes globais em eDiscovery e revisão de documentos, oferecendo benefícios de velocidade e precisão.

"Estamos entusiasmados com essa parceria estratégica com a Nuix, que nos permitirá aproveitar as recentes inovações da Nuix, aprimorar nossa tecnologia e excelência em serviços e, por fim, impulsionar o crescimento com clientes novos e existentes", disse Andy Macdonald, CEO da Consilio.

A Nuix e a Consilio estão trabalhando juntas para atender às necessidades futuras dos clientes em termos de processamento de dados, automação empresarial, revisão de documentos e serviços profissionais integrados. A Consilio se torna o primeiro cliente da Nuix Neo Enterprise, que inclui as soluções Nuix Neo Data Privacy, Investigations e Legal, abrindo caminho para várias ofertas conjuntas.



Jonathan Rubinsztein, CEO do Grupo Nuix, compartilha: "Esta parceria é um acelerador para o Nuix Neo e um marco significativo e estratégico para ambas as organizações. Estamos orgulhosos de nossa parceria com a Consilio, que proporcionará uma mudança radical em seus recursos de processamento e análise de dados com o Nuix Neo e o Nuix Discover. Estamos otimistas de que, juntos, poderemos atender às necessidades cada vez mais complexas de nossos clientes por meio de soluções robustas de ponta a ponta."

Sobre a Nuix

Nuix Limited é uma fornecedora líder de software de análise investigativa e inteligência, com a visão de "ser uma força para o bem, encontrando a verdade em um mundo digital". A Nuix ajuda os clientes a processar, normalizar, indexar, enriquecer e analisar dados de uma infinidade de fontes diferentes, resolvendo muitos de seus complexos desafios de dados. A plataforma Nuix suporta uma variedade de casos de uso, incluindo investigações criminais, crimes financeiros, suporte a litígios, investigações de funcionários e internos, eDiscovery legal, proteção de dados e privacidade, e governança de dados e conformidade regulatória.



Sobre a Consilio:

A Consilio é líder global em eDiscovery, revisão de documentos, talento jurídico flexível e serviços de consultoria em transformação e assessoria jurídica. Com seu conjunto completo de capacidades Consilio Complete, a empresa capacita escritórios de advocacia e corporações multinacionais usando software inovador, serviços gerenciados econômicos e profunda expertise no setor jurídico e regulatório. Renomada por sua expertise em litígios, solicitações adicionais HSR, investigações internas e regulatórias, eDiscovery, revisão de documentos, governança da informação, avaliações de risco de conformidade, cibersegurança, gestão de departamentos jurídicos e gestão de contratos, a Consilio também se destaca em recrutamento e alocação de profissionais jurídicos por meio de sua divisão Lawyers On Demand. A Consilio emprega globalmente profissionais líderes no setor, aplicando fluxos de trabalho defensáveis com tecnologia patenteada e comprovada em todas as fases do ciclo de vida de eDiscovery e gestão de riscos. Certificada pela ISO/IEC 27001:2013, a empresa opera escritórios, centros de revisão de documentos e centros de dados na Europa, Ásia e América do Norte.

Veja também

herança Herdeiros de Maradona tentam impedir a venda na França de troféu que teria sido roubado