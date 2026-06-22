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PAISAGEM URBANA Consórcio Novo Recife entrega primeira etapa do Parque da Orla, no Cais José Estelita; saiba mais Com 22 mil metros quadrados, o espaço será aberto ao público como novo destino de lazer e convivência na primeira quinzena do mês de julho

A partir da primeira quinzena de julho, a população do Recife terá acesso a um novo espaço de lazer na área central da capital, com a entrega da primeira etapa do do Parque da Orla, no Cais José Estelita. Com cerca de 22 mil metros quadrados, essa fase inicial representa cerca de 64% do projeto completo.

Assinado por Benedito Abbud, o projeto urbanístico e paisagístico foi desenvolvido pelo Consórcio Novo Recife, formado por empresas do setor imobiliário e administrado pela Moura Dubeux, com o objetivo de valorizar soluções que combinam natureza, convivência e acessibilidade.

A primeira etapa, executada em seis meses e concluída dentro do cronograma previsto, foi planejada para incentivar o uso cotidiano do espaço e criar um ambiente integrado ao entorno urbano, voltado à diversidade de públicos e à promoção de experiências ao ar livre.

Além do estacionamento com 131 vagas, um grande parque estruturado para pets, com áreas separadas para animais de grande e pequeno porte, estão entre os equipamentos que serão entregues.

O Parque da Orla também contará com uma academia ao ar livre, que dispõe de uma área de calistenia e equipamentos voltados ao público idoso, e com a Praça da Infância, constituída por três áreas temáticas inspiradas na água, nas plantas e na circulação do vento.

O Parque da Orla, localizado no Cais José Estelita, em frente ao Cabanga Iate Clube de Pernambuco, se transformou em um novo espaço de lazer e convivência no Recife, valorizando a relação da cidade com sua frente litorânea e ampliando as opções de uso e permanência à beira-mar. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O Parque da Orla, localizado no Cais José Estelita, em frente ao Cabanga Iate Clube de Pernambuco, se transformou em um novo espaço de lazer e convivência no Recife, valorizando a relação da cidade com sua frente litorânea e ampliando as opções de uso e permanência à beira-mar. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O Parque da Orla, localizado no Cais José Estelita, em frente ao Cabanga Iate Clube de Pernambuco, se transformou em um novo espaço de lazer e convivência no Recife, valorizando a relação da cidade com sua frente litorânea e ampliando as opções de uso e permanência à beira-mar. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O Parque da Orla, localizado no Cais José Estelita, em frente ao Cabanga Iate Clube de Pernambuco, se transformou em um novo espaço de lazer e convivência no Recife, valorizando a relação da cidade com sua frente litorânea e ampliando as opções de uso e permanência à beira-mar. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O Parque da Orla, localizado no Cais José Estelita, em frente ao Cabanga Iate Clube de Pernambuco, se transformou em um novo espaço de lazer e convivência no Recife, valorizando a relação da cidade com sua frente litorânea e ampliando as opções de uso e permanência à beira-mar. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O Parque da Orla, localizado no Cais José Estelita, em frente ao Cabanga Iate Clube de Pernambuco, se transformou em um novo espaço de lazer e convivência no Recife, valorizando a relação da cidade com sua frente litorânea e ampliando as opções de uso e permanência à beira-mar. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O Parque da Orla, localizado no Cais José Estelita, em frente ao Cabanga Iate Clube de Pernambuco, se transformou em um novo espaço de lazer e convivência no Recife, valorizando a relação da cidade com sua frente litorânea e ampliando as opções de uso e permanência à beira-mar. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O Parque da Orla, localizado no Cais José Estelita, em frente ao Cabanga Iate Clube de Pernambuco, se transformou em um novo espaço de lazer e convivência no Recife, valorizando a relação da cidade com sua frente litorânea e ampliando as opções de uso e permanência à beira-mar. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O Parque da Orla, localizado no Cais José Estelita, em frente ao Cabanga Iate Clube de Pernambuco, se transformou em um novo espaço de lazer e convivência no Recife, valorizando a relação da cidade com sua frente litorânea e ampliando as opções de uso e permanência à beira-mar. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O Parque da Orla, localizado no Cais José Estelita, em frente ao Cabanga Iate Clube de Pernambuco, se transformou em um novo espaço de lazer e convivência no Recife, valorizando a relação da cidade com sua frente litorânea e ampliando as opções de uso e permanência à beira-mar. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O Parque da Orla, localizado no Cais José Estelita, em frente ao Cabanga Iate Clube de Pernambuco, se transformou em um novo espaço de lazer e convivência no Recife, valorizando a relação da cidade com sua frente litorânea e ampliando as opções de uso e permanência à beira-mar. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O Parque da Orla, localizado no Cais José Estelita, em frente ao Cabanga Iate Clube de Pernambuco, se transformou em um novo espaço de lazer e convivência no Recife, valorizando a relação da cidade com sua frente litorânea e ampliando as opções de uso e permanência à beira-mar. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O Parque da Orla, localizado no Cais José Estelita, em frente ao Cabanga Iate Clube de Pernambuco, se transformou em um novo espaço de lazer e convivência no Recife, valorizando a relação da cidade com sua frente litorânea e ampliando as opções de uso e permanência à beira-mar. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco



Além de áreas amplas de jardins e convivência, projetadas e desenvolvidas para estimular a permanência e o uso constante durante o dia, o parque também conta com bicicletários, banheiro público e uma horta comunitária.



Apoio

As definições dos equipamentos e dos usos previstos para esta etapa contaram com participação da prefeitura do Recife, que estabeleceu critérios voltados à diversidade de públicos, funcionalidade, acessibilidade e à facilidade de manutenção. A segurança do parque ficará sob responsabilidade dos órgãos públicos competentes, seguindo os protocolos já adotados na cidade.

“O Parque da Orla transforma uma área antes subutilizada e de passagem em um espaço de destino, com potencial para conectar pessoas, bairros e experiências. É um avanço importante na requalificação do Cais José Estelita e na valorização da área central do Recife”, complementou Moura.

As próximas fases já estão em andamento e vão dar continuidade à implantação do parque até a área dos armazéns do casario, próximo ao Viaduto das Cinco Pontas. A previsão é que a entrega completa ocorra até o fim do ano.

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