OPORTUNIDADE Construtora abre inscrições para curso gratuito de servente de obras, em Ipojuca O curso acontece de 22 a 25 de setembro, as vagas são limitadas

Com vagas limitadas, a Pernambuco Construtora, que atua há 59 anos no mercado da construção civil, está com inscrições abertas para um curso gratuito de Servente de Obras, que será realizado de 22 a 25 de setembro, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

O curso é voltado para maiores de 18 anos e oferece aulas teóricas e práticas, material incluso e certificado gratuito. As aulas teóricas acontecerão na Associação Filhos do Ipojuca, enquanto as práticas serão realizadas diretamente nos canteiros de obras da empresa em Muro Alto e Maracaípe.

A iniciativa integra, que integra o Projeto Canteiro Escola, tem como objetivo ir além da capacitação técnica, fomentando a inclusão produtiva, impulsionando a economia local e gerando impacto real na vida de homens e mulheres que desejam ingressar no setor da construção civil.

Segundo o gerente de planejamento e orçamento da Pernambuco Construtora, Jeremias Oliveira, a ação reafirma o compromisso de construir mais do que prédios:

“Quando a construtora chega trazendo uma obra, ela traz junto desenvolvimento e contribui para o fortalecimento social da comunidade. Este curso é uma forma concreta de oferecer oportunidades para que as pessoas se qualifiquem, cresçam e possam fazer parte da nossa equipe ou atuar no mercado de forma independente”.

Com a formação, os participantes poderão ser contratados para integrar a equipe de obras da empresa, trabalhar em outras construtoras ou empreender de forma autônoma, aproveitando o momento de expansão do setor da construção civil no país.

Com informações da assessoria.

