Cônsul-Geral da China quer fortalecer amizade entre País asiático e Nordeste brasileiro

No ano em que as relações diplomáticas entre o Brasil e a China completam 50 anos, a nova cônsul-geral do País asiático em Pernambuco, Lan Heping, recebeu as boas-vindas, na noite desta quarta-feira (27), em um evento exclusivo para convidados no Mar Hotel, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Ela, que veio do Canadá para comandar o Consulado-Geral da República Popular da China na capital pernambucana, localizado em Casa Amarela, quer estreitar ainda mais os laços entre as duas nações.

A gerente de mercado da Folha de Pernambuco, Tânia Campos, marcou presença na cerimônia representando o jornal. Ela foi recebida por Lan Heping, deu as boas-vindas à representante diplomática e desejou uma boa gestão.

A gerente de mercado da Folha de Pernambuco, Tânia Campos, e a Cônsul-Geral da China, Lan Heping | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Entre os planos de Heping está o aprofundamento da pauta de agricultura e educação em Pernambuco. Durante o discurso, ela destacou as prioridades que também tem para outros estados.

"[Queremos] acelerar o comércio com Maranhão, celebrar mais frutos da parceria da Rota de Seda entre o Ceará e Fujian. Quero sentir o "vento de ouro" trazido pelas turbinas eólicas chinesas no Piauí. Vou trabalhar ao lado dos agricultores familiares do Rio Grande do Norte com tecnologia chinesa para eles saírem da pobreza. Gostaria de convidar mais amigos da Paraíba para explorar os mistérios da nossa cultura, e em Sergipe impulsionar a conexão de estratégias com a China. Entretanto, continuo a apoiar a tecnologia informática em Alagoas para ligar o futuro vantajoso entre a China e o Brasil", salientou.

A nova cônsul acredita que a China vai seguir salvaguardando a paz e o avanço no mundo. No ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) do País cresceu 5,3%. Ela acredita que em 2024 a evolução será em torno de 5%, o que demonstrará mais uma vez ao planeta que a China continuará a ser o motor do crescimento econômico mundial.

"A China vai continuar a expandir a sua abertura de alto nível, otimizar o ambiente de negócios e facilitar a viagem de pessoas. Creio que alguns de vocês já obteram visto chinês de multientradas com dez anos de validade. Recentemente, a China lançou ainda uma guia de pagamento para os estrangeiros", disse.

Quem representou o Governo de Pernambuco foi o secretário da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais, Fernando Holanda. Junto a Heping, ele brindou o cinquentenário das Relações Bilaterais entre os dois povos. Segundo Holanda, áreas como comércio, indústria, cultura, agricultura, educação, ciência, tecnologia e inovação são beneficiadas e seguem na busca pela redução da desigualdade e da pobreza.

Secretário da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais de Pernambuco, Fernando Holanda | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

"Que esta noite fique marcada como mais uma fase do aprofundamento de laços entre Pernambuco e a China. Temos experimentado, ao longo dos últimos anos, a ampliação do conhecimento mútuo, através do Consulado e do Instituto Confúcio, da Universidade de Pernambuco (UPE), da Associação da Comunidade Chinesa no Recife e todo o ecossistema acadêmico em parceria com o poder público", destacou.

