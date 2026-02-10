A- A+

CELEBRAÇÃO Consulado celebra chegada do Ano Novo Chinês em evento no Recife Recepção oficial reuniu autoridades, representantes institucionais e convidados para marcar o início do Ano do Cavalo e reforçar laços culturais e diplomáticos entre China e Brasil

O Consulado-Geral da China no Recife celebrou, na noite desta terça-feira (10), a chegada do Ano Novo Chinês 2026 com uma recepção oficial no Salão Abelardo da Hora, no Mar Hotel, em Boa Viagem.

Organizado pela cônsul-geral da China em Recife, Lan Heping, e seu marido, Shen Cong, o evento reuniu autoridades, representantes institucionais e convidados para marcar o início do Ano do Cavalo, um dos períodos mais simbólicos do calendário lunar chinês.

O diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, e a gerente de Mercado do jornal, Tânia Campos, representaram o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Celebração

A recepção marcou oficialmente as celebrações do Ano Novo Chinês, também conhecido como Festival da Primavera, a mais importante festividade tradicional da cultura chinesa.

Diferentemente do calendário gregoriano, o calendário lunar se baseia nos ciclos da Lua, resultando em anos de aproximadamente 354 dias.

As comemorações se estendem por cerca de 15 dias, começando na véspera do ano novo e culminando no Festival das Lanternas, período tradicionalmente associado à renovação, à prosperidade e à união familiar.

Em 2026, tem início o Ano do Cavalo, símbolo que, na cultura chinesa, está associado à força, ao movimento e ao espírito empreendedor. Ao contextualizar o significado da data, a cônsul-geral Lan Heping ressaltou o caráter simbólico e cultural da celebração.

“Ano Novo Chinês, na tradição chinesa, simboliza a paz, a harmonia e a serenidade, expressando o respeito e a gratidão das pessoas pela natureza, o desejo de união familiar e a aspiração por uma vida melhor. É o festival tradicional mais importante e representativo da nação chinesa”, declarou.

A diplomata explicou ainda que o cavalo ocupa um lugar de destaque no imaginário cultural do país.

“Em 2026, teremos o Ano do Cavalo. Como um símbolo cultural, o cavalo na cultura tradicional chinesa representa força, velocidade, vitalidade e espírito de empreendedorismo. O Ano do Cavalo simboliza progresso, exploração e responsabilidade”, disse.

Segundo ela, provérbios tradicionais associados ao animal carregam mensagens positivas e de avanço, reforçando o significado do novo ciclo

Diplomacia

Lan Heping também contextualizou o momento político e econômico vivido pela China, lembrando que 2026 marca o início do 15º Plano Quinquenal do país.

De acordo com a cônsul, o novo período terá como foco o desenvolvimento de alta qualidade, a ampliação da abertura ao exterior e a continuidade do processo de modernização chinesa.

Além do aspecto cultural, a recepção teve forte caráter diplomático. Para a representante chinesa, o evento no Recife simboliza o fortalecimento das relações entre China e Brasil, especialmente com o Nordeste.

“Este momento representa não apenas o compartilhamento e a transmissão da excelente cultura tradicional chinesa, mas também uma expressão viva do contínuo fortalecimento da amizade entre a China e o Brasil”, afirmou.

Ela destacou que as relações bilaterais vivem um dos melhores momentos históricos e ressaltou o avanço da cooperação entre a China e os estados nordestinos sob a jurisdição do consulado em áreas como comércio, agricultura, ciência e tecnologia, cultura e educação.

Lan Heping citou, inclusive, visitas recentes de governadores e representantes institucionais à China, entre eles a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, como parte desse processo de aproximação.

Ao final, a cônsul destacou que a recepção foi pensada como uma oportunidade para ampliar o intercâmbio e aprofundar parcerias.

“Desejamos aproveitar esta recepção como uma oportunidade para promover ainda mais o intercâmbio amistoso com todas as partes da nossa jurisdição. Estamos dispostos a trabalhar juntos com a parte brasileira para aprofundar o alinhamento estratégico, compartilhar oportunidades de desenvolvimento, alcançar benefícios mútuos e impulsionar ainda mais as relações bilaterais em direção a um futuro ainda mais promissor”, concluiu.

Admiração

Durante a celebração, o diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, destacou a admiração do Grupo EQM pela China e a atuação diplomática no Nordeste.

“Nós estamos aqui representando o presidente do grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo Queiroz de Monteiro, um empresário que vê a ação empresarial da China com muito bons olhos. Estou aqui em nome desse grande empresário de Pernambuco, que tem um enorme respeito pela República Popular da China. Nós estamos aqui homenageando a senhora cônsul, que é muito simpática, e homenageando o povo chinês”, afirmou.

Parceria

Representando o Governo de Pernambuco, o secretário da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais, João Sales, ressaltou o simbolismo político e institucional da celebração, além da consolidação dos laços entre Pernambuco e a China.

“O evento reafirma os laços históricos, culturais e diplomáticos de Pernambuco e China, construídos com diálogo, respeito mútuo e visão do futuro”, destacou.

Sales lembrou ainda a missão oficial liderada pela governadora Raquel Lyra à província de Sichuan, em outubro de 2025, classificando a agenda como um marco histórico após mais de 30 anos de irmandade entre os dois territórios, além de ressaltar o encontro inédito entre duas governadoras como um símbolo do protagonismo feminino na diplomacia subnacional.

Durante o discurso, João Sales anunciou avanços concretos na cooperação educacional e acadêmica entre Pernambuco e a China, com destaque para programas de intercâmbio.

“É com esse espírito que anunciamos, hoje, uma das iniciativas mais simbólicas e transformadoras dessa nova etapa de cooperação: o lançamento de um edital inédito de bolsas de estudos para pernambucanos estudarem em universidades na província de Sichuan”, declarou.

Segundo ele, o edital vai contemplar estudantes de graduação, mestrado e doutorado, com bolsas integralmente custeadas pelo governo da província chinesa e suporte logístico garantido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Facepe.

O assessor também citou a reformulação do programa Ganhe o Mundo, com foco na China, além do fortalecimento da parceria entre os portos de Suape e de Xangai e a ampliação do diálogo com empresas chinesas interessadas em investir no estado.



