Consulado celebra Dia da Unidade Alemã no Recife ressaltando parcerias em Pernambuco

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A Alemanha celebra, pelo 36º ano, o Dia da Unidade Alemã, data que representa a adesão da República Democrática (Alemanha Oriental) à República Federal (Alemanha Ocidental), encerrando 41 anos de divisão iniciada após a Segunda Guerra Mundial.

Para celebrar o marco, comemorado oficialmente no dia 3 de outubro, o Consulado Geral da Alemanha para o Nordeste no Recife promoveu uma cerimônia em memória à data nesta quinta-feira (15), adiada neste ano devido ao período eleitoral.

"Para nós, alemães, a unidade nacional continua sendo motivo de grande alegria e gratidão. A Alemanha unida alcançou muitos resultados dos quais nós alemães nos orgulhamos", relembrou o cônsul-geral da República Federal da Alemanha para o Nordeste, Johannes Bloos.

O cônsul também destacou o momento político vivido entre os países e a importância das relações democráticas entre as nações.

"A Alemanha defende um mundo baseado em regras, a qual nenhum país tem o direito de impor sua vontade aos outros pela força. A Alemanha é um estado democrático de direito que respeita e defende a justiça entre os povos, sob a égide do direito internacional e busca pela paz internacional. Esses princípios nos aproximam do Brasil, que compartilha essas convicções. Não é à toa, portanto, que o Brasil é um único parceiro estratégico da Alemanha na América do Sul e que aprofundamos nossa parceria nos últimos cinco anos", ressaltou.

Cônsul-Geral da República Federal da Alemanha para o Nordeste, Johannes Bloos. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O secretário de Relações Internacionais de Pernambuco, João Salles, também celebrou a parceria com o consulado, ressaltando projetos desenvolvidos nos últimos quatro anos.

"Nossa história de cooperação é antiga, mas talvez mais importante do que nossa história é a consolidação e renovação constante dessa nossa parceria. Com a Alemanha compartilhamos direcionamentos importantes para o futuro, com pautas em comum de eficiência energética, das energias renováveis e preservação ambiental. Da mesma forma investimos em ciência, tecnologia e inovação. Cooperamos na educação e na saúde", afirmou.

João Sales também destacou a criação do programa de formação em enfermagem em parceria com a Alemanha, e ressaltou o desejo de dar continuidade a novos projetos ao longo dos próximos quatro anos.

"Nos orgulhamos de ter feito parte da idealização do programa de formação em enfermagem, que permite a jovens recém-formados da rede pública estadual cursarem enfermagem na Alemanha, com todas as despesas custeadas pelas próprias instituições que os acolhem. Para mim é especialmente gratificante que possamos, enquanto relações internacionais, finalizar esses primeiros quatro anos do mandato, e que possamos adentrar esse novo ciclo de governo dando continuidade ao trabalho de cooperação que vem sendo realizado".

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