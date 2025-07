A- A+

DIPLOMACIA Consulado da Eslovênia comemora 9 anos de relação com Pernambuco com eventos culturais Instituição também celebra 200 anos de amizade da Europa Central com o Brasil

O Consulado da Eslovênia no Recife completa 9 anos de fundação em julho. Com intuito de brindar a relação do país da Europa Central com Pernambuco, a instituição preparou eventos que celebram a riqueza da cultura local.

Para dar mais detalhes da programação que começa na tarde desta segunda-feira (21), os representantes consulares visitaram a diretoria da Folha de Pernambuco pela manhã. Também neste ano, completam-se 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Europa Central (Áustria, Hungria, Eslovênia, República Tcheca, Eslováquia e Croácia).

Durante o encontro, o cônsul honorário da Eslovênia, Rainier Michael; o empresário esloveno Mihael Margon; o advogado do consulado, Felipe Moraes; e a escritora pernambucana Gabriela Florêncio foram recebidos pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; e pela editora-chefe, Leusa Santos.

Os eventos promovem integração global com foco em diplomacia, paradiplomacia, comércio exterior e internacionalização. Sob o tema “Criando Pontes entre o HUB Pernambuco e o HUB Mundo – Cases de Internacionalização”, buscam fortalecer o HUB consular do estado que tem, hoje, mais de 40 representações internacionais, além de fomentar oportunidades de negócios, conhecimento e parcerias estratégicas.

Seminário

Hoje, às 14h, na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife, vai acontecer o seminário "Eslovênia e Pernambuco – 9 Anos de Amizade", exclusivo para escolas. O encontro vai contar com a presença da escritora e resenhista literária Gabi Florêncio, de 13 anos.

Moradora de Rio Doce, Olinda, na Região Metropolitana do Recife, ela vai apresentar e comentar sobre o livro escrito em português e esloveno 'VLADO', de Kuri. A obra é ilustrada com litogravuras de Pablo Borges, que é filho do artista, cordelista e poeta brasileiro J. Borges.

“Nesse livro, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a família do ‘Slova’, que é composta por Andrey, Dênis, Christian e Antônia. Um certo dia, Andrey e os amigos vão à uma praça central e ele acaba percebendo um movimento estranho, próximo de uma casa conhecida por ser sombria. Diziam que era uma esteira ou um fantasma. Junto a Dênis, ele vai em busca desse ser misterioso, que era só uma lagartixa. Andrey, assim que viu, se apaixonou e passou a chamar de Vlado”, adiantou.

Escritora olindense tem 13 anos | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“A lagartixa começou a apresentar comportamentos diferentes. Não queria mais comer insetos. Ele começou a dar alimentos diferentes e ela começou a ficar cascuda, língua partida, asas majestosas, entre outras coisas. Vlado cresceu e Andrey pensou que era um dragão. De repente, acontece algo, durante um jantar. Mas eu não vou falar... é surpresa”, comentou ela.

Exposição

Ainda hoje, às 15h, haverá a abertura da exposição “esLOVEnia e seus encantos culturais”, no mesmo local. A visitação será livre e ficará disponível até o dia 14 de agosto.

Agenda completa

22/07, 18h30 - Pernambuco em Perspectiva – Internacionalização- Gilberto Freyre Neto – empresário e ex-Secretário RI e Rainier Michael – CEO - Bridges Idea e Cônsul A. H.

23/07 - Quarta-feira – Vernissage Terra Brasilis – evento Fechado RSVP

31/07, 19h – Quinta-feira - Jantar de Adesão * – Data Nacional da Eslovênia e 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Europa Central – Restaurante Catamaram.

07/08, 19h30 – Quinta-feira - Seminário: “Criando Pontes entre o HUB Pernambuco e HUB Eslovênia” – UNIFBV – Recife

08/08, 9h30 – Sexta-feira - Seminário: “Criando Pontes entre o HUB Pernambuco e HUB Mundo” *(200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Europa Central) – Centro de Formação de Professores do Cabo – Cabo de Santo Agostinho.

Rainier Michael, cônsul honorário da Eslovênia | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Nós vamos conseguir, com perseverança, fazer com que os olhos olhem para a Europa Central. A gente usa essas datas para tentar abrir as portas ainda mais”, comentou o cônsul honorário da Eslovênia Rainier Michael.

Nascido e criado na Eslovênia, o empresário Mihael Margon pisou pela primeira vez em solo brasileiro há 31 anos, e aprendeu a falar português fluentemente. Ele tem descendência em Goiás e está casado com uma brasileira.

Durante a visita à Folha, ele presenteou a direção com patê de trufas negras e trufas negras frescas, iguarias frequentes na Croácia, Itália e Eslovênia. Esta última tem 70% da floresta preservada, sendo o país mais verde da Europa Central.

“Quando conheci Recife, vi que é uma cidade com cerca de 4 milhões de habitantes e que tem muita oportunidade. Ela não é tão direcionada ao foco dos empresários. Eu gostei de ter sido convidado pelo Rainier para vir para cá e abri a EsloBras [vinhos e produtos gourmet da Eslovênia] e me apaixonei por Pernambuco”, frisou.

