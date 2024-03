Consulado da Eslovênia em Pernambuco celebra oito anos de fundação

A- A+

Com presença da embaixadora da Eslovênia no Brasil, Mateja Kračun, o consulado do país em Pernambuco celebrou, nesta terça (19), os oito anos de fundação, em jantar realizado em um restaurante no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. De visita ao estado, a representante diplomática, que já serviu em diversas funções no Ministério das Relações Exteriores e nas embaixadas da nação em Moscou (Rússia), Londres (Inglaterra) e Kiev (Ucrânia), ressaltou a boa relação entre as nações.



"Sinto-me honrada por servir num país com o qual a Eslovénia mantém relações muito amigáveis. O Brasil é o parceiro econômico mais importante da América do Sul. Foi o primeiro do continente a reconhecer a Eslovênia depois que declaramos nossa independência, em 1991, além de também ser o primeiro latino-americano a abrir uma embaixada residente em Liubliana (capital eslovena)", afirmou a embaixadora.



O evento contou com convidados da comunidade eslovena no Brasil, além da diretora-geral de atração de investimentos da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Brena Castelo Branco. Quem também esteve presente foi o Cônsul Honorário da Eslovênia no Estado, Rainier Michael. Natural de São Paulo, mas vivendo no Recife há quase 20 anos, ele apresenta na Rádio Folha FM 96,7, juntamente com Valdênio Rodrigues, o Programa "Sextou", que vai ao ar todas as sexta-feiras, a partir das 13h, além de ser titular na Folha do blog "Diplomacia Econômica".



"A visita da embaixadora coroa os oito anos de inauguração do consulado. Fizemos quatro festivais de gastronomia, uma exposição, além de termos um livro (Vlado) escrito em português e esloveno com litogravuras de Pablo Borges, sendo utilizado na rede pública do Recife. São grandes conquistas. A embaixadora também teve uma reunião com o Governo do Estado para ver de que maneira podemos incrementar o comércio e a troca de informações na área de tecnologia, com o Porto Digital", apontou o cônsul.



"Também discutimos a relação do Porto de Suape com o Porto de Koper. A Eslovênia tem ainda uma política importante na questão da preservação do meio ambiente. O Dia Mundial das Abelhas, por exemplo, foi criado por solicitação do país nas Nações Unidas. Sabemos a importância das abelhas na produção alimentar, fazendo a polinização. Além disso, mais de 60% da mata eslovena é preservada, tendo ainda na constituição o direito à água potável. Há muitas possibilidades de troca entre a Eslovênia e Pernambuco", completou.



História da Eslovênia



A Eslovênia conquistou a independência em 25 de junho de 1991, quando a então Assembleia Eslovena adotou a Declaração sobre a Independência e a Carta Constitucional Básica sobre a Soberania e a Independência da República. Desde então, a data é conhecida como Dia do Estado. Atualmente, o país de cerca de dois milhões de habitantes, figura entre os lugares mais seguros e com melhores índices de desenvolvimento do mundo.

Veja também

Finlândia Finlândia é considerada país mais feliz do mundo pela sétima vez consecutiva