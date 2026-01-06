A- A+

Mistério Consulado do Brasil em Lisboa recebe suposto passaporte de Eliza Samudio encontrado em Portugal Atriz e modelo paranaense desapareceu em junho de 2010, aos 25 anos, e seu corpo não foi localizado

O passaporte atribuído a Eliza Samudio, encontrado em Portugal, foi entregue ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que confirmou a informação na manhã desta terça-feira (6).

A atriz e modelo paranaense desapareceu em junho de 2010, aos 25 anos, e seu corpo não foi localizado. Bruno Fernandes, o ex-goleiro Bruno, titular do Flamengo na época, foi condenado pela morte.

O documento teria sido encontrado entre livros, na estante de um imóvel de aluguel em Portugal, na última sexta-feira (2). Ainda não se sabe se o passaporte é oficial e como foi parar no país estrangeiro.



O achado foi divulgado pelo colunista Leo Dias, cuja equipe entrevistou o homem que encontrou o documento. A imagem mostra que o passaporte está íntegro, foi emitido em maio de 2006, com validade até maio de 2011.

"Quem seria capaz de entrar no país com o passaporte de uma pessoa que está morta? Eu prefiro não falar nada, deixar para as autoridades investigarem para não ser injusto com ninguém. Prefiro que investiguem de fato como esse passaporte foi parar naquela casa, não posso afirmar nada", afirmou o homem, que não foi identificado.

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa acionou o Itamaraty para saber qual será a destinação do documento, ainda não informada.

Relembre o caso

Eliza Samudio viveu um relacionamento extraconjugal com o então goleiro do Flamengo, Bruno, que era noivo. Em 2009, a modelo tornou pública a gravidez e paternidade, negada pelo atleta.

O filho do casal, Bruninho, nasceu em fevereiro de 2010 e, em junho daquele ano, a modelo foi considerada desaparecida, e o goleiro, apontado como suspeito.

Três anos depois, em 2013, Bruno foi julgado e condenado pela morte. Ele recebeu sentença de 22 anos e três meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado de Eliza. Atualmente, está em liberdade condicional e chegou a jogar profissionalmente.

A denúncia aponta que Eliza foi levada à força do Rio de Janeiro até um sítio do goleiro em Esmeraldas, Minas Gerais, onde teria sido mantida em cárcere privado.

Posteriormente, ela teria sido entregue ao ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, que teria asfixiado e desaparecido com o corpo da modelo, nunca localizado. Bola foi investigado e condenado a 22 anos de prisão.

O filho de Eliza e Bruno foi encontrado com desconhecidos em MG. Elenilson da Silva e Wemerson Marques, o Coxinha, foram condenados por sequestro e cárcere privado da criança.

Na ocasião, a ex-companheira do atleta, Dayanne Rodrigues, também foi julgada, mas inocentada.

