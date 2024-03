A- A+

COMEMORAÇÃO Consulado do Japão celebra aniversário de imperador na Zona Sul do Recife Naruhito quebrou tabus da cultura real do seu povo e se dedicou aos estudos; ele tem doutorado baseado na história do transporte do Rio Tâmisa

Por mais um ano, o aniversário do imperador do Japão, Naruhito, é vivenciado no Recife através de um evento promovido pelo Consulado Geral do povo na capital pernambucana. O salão Cícero Dias, na parte interna do Mar Hotel, situado em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, foi onde aconteceu a festividade, que contou com a presença de autoridades de todo o Brasil na noite desta quinta-feira (29) - seis dias após Naruhito completar 64 anos.

Para os japoneses, o cargo é historicamente ocupado por um “Tennō” (天皇), que significa uma pessoa “de Deus” e com “soberania celestial”. A Lei da Casa Imperial é que determina os escolhidos para o desafio, que se divide entre ser Chefe de Estado e também Chefe da Família Imperial Japonesa.

Naruhito é o 126º monarca a ocupar a vaga, ascendendo ao Trono do Crisântemo no dia 1º de maio de 2019 - quando teve início a era Reiwa (令和).

Cônsul-geral do Japão no Recife, Hiroaki Sano foi quem recepcionou os convidados na chegada ao hotel, ao lado de sua esposa, Yoshie Sano.

Convidada para a festividade, a Folha de Pernambuco esteve presente na celebração através da gerente administrativa do jornal, Ivone Palácio. Na oportunidade, ela também representou o Grupo EQM.

“Cerca de 230 mil japoneses vivem no Nordeste. Todos os grupos da comunidade japonesa aqui estão se esforçando muito para promover a cultura do nosso país e fazer o intercâmbio com a sociedade brasileira. Essas atividades diárias ajudam na amizade entre Japão e Brasil”, afirma Hiroaki Sano.

Quebrando tabus dentro da cultura da realeza do seu povo, Naruhito não abriu mão dos estudos na vida adulta e cursou História na Universidade Gakushuin, localizada em Tóquio. Entre os anos de 1983 a 1985, estudou na prestigiada Universidade de Oxford, na Inglaterra.

Essa segunda versão como estudante é descrita por ele como a fase “mais feliz” no livro de memórias que assina em 1993, intitulado “O Tâmisa e Eu”. O Rio Tâmisa, aliás, teve a história do seu transporte como pesquisa central do curso de doutorado do atual imperador, realizado na Corporação Escola Gakushuin.

Entre 2007 e 2015, Naruhito atuou ainda como presidente honorário do Conselho Consultivo sobre Água e Saneamento das Nações Unidas.

