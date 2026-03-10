Ter, 10 de Março

ATAQUE

Consulado dos EUA no Canadá é alvo de disparos

No fim de semana, um grupo de manifestantes protestou diante do consulado contra a guerra no Oriente Médio, desencadeada por ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã

Consulado dos EUA no Canadá é alvo de disparos - Foto: Reprodução/Google Maps

O consulado dos Estados Unidos na cidade canadense de Toronto foi alvo de um ataque a tiros na manhã desta terça-feira (10), sem registro de vítimas, informou a polícia local.

As forças de segurança receberam chamadas antes do amanhecer alertando para disparos contra o consulado, localizado no centro da maior cidade do Canadá.

A polícia de Toronto "está no local", informou a corporação na rede social X, acrescentando que não houve vítimas no ataque.

No fim de semana, um grupo de manifestantes protestou diante do consulado contra a guerra no Oriente Médio, desencadeada por ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

