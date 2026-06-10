Consulado Geral da França em Recife lança a programação França-Nordeste 2026; veja detalhes
Evento nesta quinta-feira (11), no Cinema da Fundação, apresenta a agenda cultural franco-nordestina para 2026 e celebra o legado do fotógrafo Pierre Verger com a doação de dez obras ao Museu Homem do Nordeste
O Consulado Geral da França em Recife realiza nesta quinta-feira (11), a partir das 16h, o lançamento oficial da Programação França–Nordeste 2026.
O evento acontece no Cinema da Fundação, no Derby, área central da capital pernambucana.
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O lançamento reúne representantes de instituições culturais, artistas, pesquisadores, parceiros, alunos e alunas, e público geral interessado para apresentar a agenda de cooperação cultural que conectará a França e os estados do Nordeste ao longo de 2026.
A Programação França–Nordeste 2026 busca reafirmar o compromisso da cooperação franco-brasileira com a criação contemporânea, a circulação de ideias e a criação de novos relatos comuns.
A agenda dá continuidade à intensificação das sinergias franco-brasileiras durante a Temporada França-Brasil 2025, ampliando oportunidades de intercâmbio entre artistas, pesquisadores, juventudes e instituições dos dois países.
Doação de obras
Um dos momentos centrais da cerimônia será a formalização da doação de dez obras do fotógrafo e etnólogo francês Pierre Verger pela Embaixada da França ao Museu do Homem do Nordeste, da Fundação Joaquim Nabuco.
Com curadoria de Moacyr Araújo dos Anjos, curador, pesquisador e coordenador-geral do Museu do Homem do Nordeste, as dez obras pertencem a uma série de fotografias tiradas por Pierre Verger durante sua primeira viagem a Pernambuco em 1947.
Em pleno carnaval, ele registrou duas manifestações importantes da cultura popular pernambucana: o Maracatu Elefante e o Boi Misterioso de Afogados.
As fotografias, impressas analogicamente, em papel fotográfico no tamanho 50 x 50 cm, serão expostas na nova exposição permanente do Museu do Homem do Nordeste, que abrirá no segundo semestre de 2026.
A incorporação dessas fotografias ao acervo da FUNDAJ representa um importante gesto de preservação e transmissão da memória, além de fortalecer os laços culturais franco-brasileiros.
A iniciativa ocorre em um ano simbólico para a história da imagem, marcado pelas celebrações do bicentenário da fotografia, reforçando o papel desse patrimônio visual na construção de narrativas compartilhadas entre diferentes territórios e culturas.
Bate-papo
A programação do lançamento contará ainda com um bate-papo reunindo diferentes vozes da cena cultural e acadêmica de Recife, envolvidas em colaborações, pesquisas e criações com a França.
Participam da conversa Danielle Hoover, diretora do Festival do Circo do Brasil; Thierry Frédou, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e integrante do laboratório franco-brasileiro Tapioca; o artista Ziel Karapotó; e a artista, pesquisadora e DJ IDLIBRA.
O encontro propõe uma reflexão sobre o papel da cooperação cultural para o surgimento de novas ideias, linguagens e formas de colaboração.
A partir de trajetórias ligadas a intercâmbios franco-brasileiros, os participantes compartilharão experiências de intercâmbio e discutirão o papel dessas parcerias bilaterais na emergência de novas narrativas e projetos inéditos, além da projeção internacional da cena criativa do Nordeste.
Serviço
Lançamento da programação França–Nordeste 2026
11 de junho de 2026 – 16h
Cinema da Fundação – Derby, Recife/PE
Entrada gratuita e aberta ao público.
Com informações de assessoria