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Relação internacional Consulado Geral da França em Recife lança a programação França-Nordeste 2026; veja detalhes Evento nesta quinta-feira (11), no Cinema da Fundação, apresenta a agenda cultural franco-nordestina para 2026 e celebra o legado do fotógrafo Pierre Verger com a doação de dez obras ao Museu Homem do Nordeste

O Consulado Geral da França em Recife realiza nesta quinta-feira (11), a partir das 16h, o lançamento oficial da Programação França–Nordeste 2026.

O evento acontece no Cinema da Fundação, no Derby, área central da capital pernambucana.

O lançamento reúne representantes de instituições culturais, artistas, pesquisadores, parceiros, alunos e alunas, e público geral interessado para apresentar a agenda de cooperação cultural que conectará a França e os estados do Nordeste ao longo de 2026.

A Programação França–Nordeste 2026 busca reafirmar o compromisso da cooperação franco-brasileira com a criação contemporânea, a circulação de ideias e a criação de novos relatos comuns.

A agenda dá continuidade à intensificação das sinergias franco-brasileiras durante a Temporada França-Brasil 2025, ampliando oportunidades de intercâmbio entre artistas, pesquisadores, juventudes e instituições dos dois países.

Doação de obras

Um dos momentos centrais da cerimônia será a formalização da doação de dez obras do fotógrafo e etnólogo francês Pierre Verger pela Embaixada da França ao Museu do Homem do Nordeste, da Fundação Joaquim Nabuco.

Com curadoria de Moacyr Araújo dos Anjos, curador, pesquisador e coordenador-geral do Museu do Homem do Nordeste, as dez obras pertencem a uma série de fotografias tiradas por Pierre Verger durante sua primeira viagem a Pernambuco em 1947.

Em pleno carnaval, ele registrou duas manifestações importantes da cultura popular pernambucana: o Maracatu Elefante e o Boi Misterioso de Afogados.

Fotografia de Pierre Verger "Bumba Meu Boi, Recife, Brasil (1947)", que será doada ao Museu do Homem do Nordeste.

As fotografias, impressas analogicamente, em papel fotográfico no tamanho 50 x 50 cm, serão expostas na nova exposição permanente do Museu do Homem do Nordeste, que abrirá no segundo semestre de 2026.

A incorporação dessas fotografias ao acervo da FUNDAJ representa um importante gesto de preservação e transmissão da memória, além de fortalecer os laços culturais franco-brasileiros.

A iniciativa ocorre em um ano simbólico para a história da imagem, marcado pelas celebrações do bicentenário da fotografia, reforçando o papel desse patrimônio visual na construção de narrativas compartilhadas entre diferentes territórios e culturas.

Bate-papo

A programação do lançamento contará ainda com um bate-papo reunindo diferentes vozes da cena cultural e acadêmica de Recife, envolvidas em colaborações, pesquisas e criações com a França.

Participam da conversa Danielle Hoover, diretora do Festival do Circo do Brasil; Thierry Frédou, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e integrante do laboratório franco-brasileiro Tapioca; o artista Ziel Karapotó; e a artista, pesquisadora e DJ IDLIBRA.

O encontro propõe uma reflexão sobre o papel da cooperação cultural para o surgimento de novas ideias, linguagens e formas de colaboração.

A partir de trajetórias ligadas a intercâmbios franco-brasileiros, os participantes compartilharão experiências de intercâmbio e discutirão o papel dessas parcerias bilaterais na emergência de novas narrativas e projetos inéditos, além da projeção internacional da cena criativa do Nordeste.

Serviço

Lançamento da programação França–Nordeste 2026

11 de junho de 2026 – 16h

Cinema da Fundação – Derby, Recife/PE

Entrada gratuita e aberta ao público.

Com informações de assessoria

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