Consulado russo na França sofre ataque com explosivos

Três artefatos explosivos caseiros foram lançados, nesta segunda-feira (24), contra a fachada do consulado geral da Rússia em Marselha, sudeste da França, sem causar feridos, disseram fontes policiais.

Apenas dois dos três dispositivos explodiram no ataque realizado por volta das 08h00 (06h00 no horário de Brasília), disseram as fontes.

A polícia isolou o consulado, localizado em um bairro nobre da cidade mediterrânea, informou a AFP.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia denunciou rapidamente o incidente como um "ataque terrorista", quando se completa três anos da invasão russa da Ucrânia.

"A França condena qualquer violação de segurança em instalações diplomáticas", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores francês em um comunicado.

