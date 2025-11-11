A- A+

SAÚDE Consumir um dos "alimentos mais saudáveis do planeta" pode fazer você viver mais; saiba qual é Optar por consumir alimentos que tenham fibras, antioxidantes, proteínas magras e gorduras saudáveis pode ter um impacto positivo na nossa pele

Certos itens que consumimos podem, de fato, ajudar a nos fazer parecer mais jovens. Optar por consumir alimentos que tenham fibras, antioxidantes, proteínas magras e gorduras saudáveis pode ter um impacto positivo na nossa pele.

Alguns nutrientes que consumimos acabam aparecendo na pele após a digestão, e vitaminas e ácidos graxos ômega-3 podem ajudar a fortalecer a barreira protetora da pele.

Alimento importante na dieta mediterrânea, o azeite de oliva é um componente vital para uma dieta nutritiva. Ele beneficia a saúde do coração e costuma deixar a pele brilhando. O site Healthline descreveu esse item essencial da despensa como "um dos óleos mais saudáveis do planeta".

"O azeite extravirgem é um dos óleos mais saudáveis do planeta. É rico em gorduras saudáveis e antioxidantes que ajudam a reduzir a inflamação e os danos oxidativos causados pelo desequilíbrio dos radicais livres no organismo. Uma dieta rica em azeite tem sido associada a um menor risco de doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas, diabetes tipo 2, síndrome metabólica e certos tipos de câncer", escreveram os pesquisadores do Healthline.





Pesquisas e estudos abrangentes sugerem que o azeite pode até prolongar a vida das pessoas, isso porque o consumo dele demonstrou reduzir o risco de doenças cardiovasculares, acrescentando benefícios para a saúde do coração ao azeite na dieta.

Um estudo de 2020 publicado no Journal of the American College of Cardiology descobriu que consumir meia colher de sopa de azeite por dia resultou em uma redução de 14% no risco de doenças cardíacas. O estudo analisou a dieta de cerca de 90.000 pessoas ao longo de 28 anos.

E descobriu que aqueles que consumiam mais azeite de oliva apresentavam um risco 19% menor de morrer por causas cardiovasculares em comparação com os participantes que consumiam menos azeite de oliva.

“Uma maior ingestão de azeite foi associada a um menor risco de mortalidade total e por causas específicas. Substituir margarina, manteiga, maionese e gordura láctea por azeite foi associado a um menor risco de mortalidade”, escreveram os pesquisadores.

O azeite é rico em ácidos graxos monoinsaturados, especialmente o ácido oleico, e outros componentes minoritários, incluindo vitamina E e polifenóis, que contribuem para suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

A Fundação Britânica do Coração (BHF) afirmou que este estudo teve uma "grande vantagem" devido ao grande número de participantes ao longo de um longo período. No entanto, apontaram uma limitação no estudo: todos os participantes eram enfermeiros e outros profissionais de saúde nos Estados Unidos, ou seja, os estilos de vida desses participantes podem não representar a população em geral.

Efeitos na pele

Os efeitos benéficos do azeite de oliva na pele também foram estudados, e descobriu-se que o que você come pode tanto ajudar quanto prejudicar a barreira cutânea. O alto teor de ácidos graxos ômega-3, ômega-6 e ômega-9, no consumo de azeite de oliva pode hidratar a pele e fortalecer sua barreira protetora.

Os ácidos graxos essenciais e os antioxidantes não só melhoram a saúde da pele, como também são benéficos para a saúde do coração. Outras fontes alimentares ricas em ômega-3, ômega-6 e ômega-9 incluem óleo de cânhamo, peixes gordos, sementes de linhaça e nozes.

