Consumo de álcool está associado a 61 doenças, mostra estudo de Oxford; saiba quais

A- A+

Leia também

• Uso de cigarro eletrônico na adolescência aumentaria risco de consumo de maconha e abuso de álcool

• Guitarrista de Rihanna diz que shows da cantora têm "mais álcool e drogas" que os de rock

• Ozempic: semaglutida corta consumo de álcool pela metade, aponta novo estudo

Especialistas há muito alertam sobre os impactos do consumo de álcool na saúde. Agora, um novo estudo de pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e da Universidade Peking, na China, analisou dados de um grande grupo de pessoas e identificou que o aumento no risco de doenças ocorre para 61 diagnósticos – incluindo 33 que não eram previamente ligados às bebidas alcoólicas.

"O consumo de álcool está negativamente relacionado a uma gama muito mais ampla de doenças do que foi estabelecido anteriormente, e nossas descobertas mostram que essas associações provavelmente são causais”, diz o pesquisador de Oxford e principal autor do estudo, Pek Kei Im, em comunicado.

No estudo, publicado nesta semana na revista científica Nature Medicine, os responsáveis analisaram dados do China Kadoorie Biobank (CKB), um grande banco de dados colaborativo que reúne informações de 512 mil adultos no país asiático, recrutados entre 2004 e 2008.

Os pesquisadores investigaram os registros hospitalares e relatos de consumo de bebida alcoólica fornecidos ao longo de 12 anos. Além disso, realizaram uma análise genética para identificar se o surgimento de determinada doença era de fato ligado ou não ao álcool.

Na coorte, cerca de um terço dos homens (33%) dizia beber álcool de forma regular – ao menos uma vez na semana. Já entre as mulheres, apenas 2% relataram a ingestão das bebidas com essa frequência.

Por isso, as conclusões do estudo são atribuídas somente aos riscos entre homens. Os pesquisadores escrevem que “entre mulheres, devido às poucas consumidoras atuais relatadas, houve uma falta de poder estatístico para detectar quaisquer associações de ingestão de álcool autorreferida com riscos de doenças”.

Álcool aumenta risco de quais doenças?

No trabalho, foram avaliadas 207 doenças em relação ao consumo de álcool. Os pesquisadores detectaram que as bebidas alcoólicas estão associadas a um risco mais alto de 61 delas. Apenas 28 delas eram previamente relacionadas à substância pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 33 são inéditas.

Confira a lista:

Tuberculose

Câncer de laringe

Câncer de esôfago

Câncer de fígado

Neoplasia incerta

Câncer de cólon (intestino)

Câncer de pulmão

Câncer retal

Neoplasia maligna, sem especificação de localização

Câncer de lábio, cavidade oral e faringe

Câncer de estômago

Anemias

Púrpura e outras condições hemorrágicas

Diabetes

Outros distúrbios metabólicos

Epilepsia

Ataques isquêmicos cerebrais transitórios

Catarata

Flebite e tromboflebite

Cardiomiopatia

Hemorragia intracerebral

Sequelas de doença cerebrovascular

Doença cardíaca hipertensiva

Hipertensão essencial (primária)

Infarto cerebral

Complicações da doença cardíaca

Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Oclusão e estenose das artérias cerebrais

Oclusão e estenose das artérias pré-cerebrais

Outras doenças cerebrovasculares

Doença cardíaca isquêmica crônica

Doenças circulatórias menos comuns combinadas

Bronquite crônica não especificada

Doença pulmonar obstrutiva crônica

Pneumonia

Doença hepática alcoólica

Fibrose e cirrose do fígado

Outras doenças inflamatórias do fígado

Abscesso das regiões anal e retal

Doença do refluxo gastroesofágico

Úlcera gástrica

Outras doenças do aparelho digestivo

Outras doenças do fígado

Pancreatite

Outras infecções locais (pele/tecido subcutâneo)

Osteonecrose

Gota

Artrose

Resultados anormais de estudos de função

Mal-estar e cansaço

Fratura de ombro e braço

Fratura de fêmur

Fratura de costela(s)/esterno/coluna torácica

Lesões menos comuns, envenenamento e outras causas externas combinadas

Autoagressão intencional

Cataratas

Acidentes de transporte

Condições psiquiátricas e comportamentais menos comuns combinadas

Outras causas de mortalidade mal definidas/não especificadas

Causas de morbidade desconhecidas/não especificadas

Embora o trabalho tenha sido observacional, ou seja, os pesquisadores tenham apenas relacionado a incidência de determinadas doenças e o consumo de álcool com elas, os responsáveis defendem que é possível estabelecer uma relação de causa e efeito devido à análise genética. Por isso, afirmam que as bebidas foram o que motivou grande parte dos diagnósticos.

“Beber diariamente foi associado a riscos 30-40% maiores de câncer relacionado ao álcool e cirrose hepática, em comparação com o consumo não diário. Da mesma forma, o consumo episódico pesado (como intensamente durante o fim de semana) foi associado a riscos maiores de diabetes (23%) e DIC (Doenças Isquêmicas do Coração, 11%), enquanto beber fora das refeições foi associado a um risco 49% maior de problemas hepáticos de cirrose do que beber com as refeições”, escrevem.

Veja também

UNSMIL ONU pede fim de 'detenções arbitrárias' de migrantes na Líbia