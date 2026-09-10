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SAÚDE Consumo de bebidas muito quentes pode triplicar o risco de câncer de esôfago, revela estudo Evidências sugerem que altas temperaturas podem danificar o revestimento do esôfago, o que, com o tempo, pode aumentar a probabilidade da doença

Você é daquelas pessoas que gostam de beber chá e café bem quente? Talvez seja a hora de rever esse hábito. Um novo estudo da Universidade de Oxford sugere que consumir bebidas "muito quentes" ou "quentes" pode aumentar o risco de câncer de esôfago.

Para chegar a essa conclusão, pesquisadores analisaram dados de cerca de 980 mil adultos do Reino Unido, provenientes do UK Biobank e do Million Women Study. Caso consumissem bebidas quentes, os participantes eram solicitados a informar se costumavam bebê-las "muito quentes", "quentes" ou "mornas". Em seguida, os pesquisadores acompanharam os registros de saúde dos participantes por mais de 10 anos para verificar se eles desenvolviam CCE de esôfago.

Em comparação com as pessoas que relataram consumir suas bebidas "mornas", os pesquisadores descobriram que aquelas que preferiam bebidas "quentes" apresentavam um risco quase duas vezes maior de carcinoma de células escamosas do esôfago, enquanto aquelas que as consumiam "muito quentes" apresentavam um risco três vezes maior.





"Este é, atualmente, o maior estudo a analisar essa questão em uma população do Reino Unido, onde muitas pessoas consomem chá e café diariamente", afirma Keren Papier, pesquisadora principal e epidemiologista nutricional sênior da Oxford Population Health, em comunicado. "Ele reforça as evidências existentes de que o consumo de bebidas muito quentes pode aumentar o risco de carcinoma de células escamosas de esôfago."

É importante ressaltar que o estudo não constatou que o consumo de chá e café aumentava o risco de carcinoma de células escamosas do esôfago; o risco estava associado à temperatura de qualquer bebida quente consumida.

Apesar dos resultados, os pesquisadores não conseguiram medir as temperaturas reais das bebidas, devido ao grande número de participantes e à duração do estudo. Com base em pesquisas realizadas fora do Reino Unido, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) classifica o consumo de bebidas acima de 65°C como "provavelmente cancerígeno" para humanos.

Também não está claro como temperaturas mais elevadas das bebidas podem afetar o risco de câncer de esôfago. Até o momento, as evidências sugerem que elas podem danificar o revestimento do esôfago, o que, com o tempo, pode aumentar a probabilidade de câncer.

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