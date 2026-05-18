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saúde Consumo de uma fruta é associado à melhora da saúde da pele e mais resistência aos raios UV De acordo com um novo estudo, uvas atuam como um superalimento e mediam uma resposta nutrigenômica em humanos

O consumo de uvas pode aumentar a resistência da pele à radiação UV em cerca de 30% a 50%, de acordo com um novo estudo publicado na revista científica ACS Nutrition Science. O trabalho sugere que o efeito do consumo de uvas na saúde da pele humana é muito mais abrangente, afetando provavelmente a todos.

O estudo foi realizado com voluntários que consumiram o equivalente a três porções de uvas inteiras por dia, durante duas semanas. A expressão gênica na pele foi determinada antes e depois do consumo da fruta, com e sem exposição da pele a baixas doses de radiação UV.

Os resultados demonstraram diferenças na expressão gênica da pele. Em outras palavras, desde o início, a expressão gênica na pele de cada indivíduo era diferente. Mas a expressão mudou quando os participantes consumiram uvas ou quando expostos à radiação UV. Ainda assim, cada indivíduo era diferente dos demais. Alterações ainda mais específicas foram observadas quando a radiação UV foi combinada com o consumo de uvas.

Consequentemente, embora a expressão gênica seja diferente quando comparamos uma pessoa com outra, a expressão gênica de cada indivíduo muda após o consumo de uvas.

"Agora temos certeza de que as uvas atuam como um superalimento e mediam uma resposta nutrigenômica em humanos", diz John Pezzuto, professor e reitor da Faculdade de Farmácia e Ciências da Saúde da Universidade Western New England. "Observamos isso no maior órgão do corpo, a pele. As alterações na expressão gênica indicaram melhorias na saúde da pele. Mas, além da pele, é quase certo que o consumo de uvas afeta a expressão gênica em outros tecidos somáticos do corpo, como fígado, músculos, rins e até mesmo o cérebro. Isso nos ajuda a entender como o consumo de um alimento integral, neste caso as uvas, afeta nossa saúde geral."

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