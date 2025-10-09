A- A+

Lançamento Conta Causos: Doutores da Alegria lançam livro de coletânea com apresentação especial Grupo de palhaços reúne 13 contos escritos pelo grupo neste sábado (11), na Livraria do Jardim, na Boa Vista, às 15h

Com 22 anos de atuação em hospitais do Recife, os Doutores da Alegria lançam o livro Coletânea Conta Causos - Volume 1, que reúne 13 contos escritos pelos artistas do grupo, no próximo sábado (11).

O lançamento da obra ocorre na Livraria do Jardim, na Boa Vista, área central do Recife, às 15h. Além da publicação da coletânea, o evento também conta com a apresentação gratuita do espetáculo Conta Causos, que traz histórias de vivências em hospitais, música e brincadeiras de palhaços.

Os contos passeiam por temas como tempo, vida e morte e o universo lúdico da criança e são marcados pela fantasia e pela poesia.

“O palhaço enxerga o mundo e as relações de uma forma muito particular. Nos hospitais, uma das nossas intenções é resgatar o lado saudável da criança, a brincadeira, mesmo diante da situação de vulnerabilidade da internação”, conta Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria e organizador do livro ao lado de Luciano Pontes, palhaço e diretor de formação dos Doutores da Alegria.

Uma versão anterior do livro foi lançada em 2022, mas teve poucos exemplares físicos impressos, que foram entregues aos hospitais parceiros do grupo. Na época, o lançamento foi feito apenas pela internet devido à pandemia do coronavírus.

Após passar por uma remodelação, a publicação ficará disponível para um público mais amplo no valor de R$ 63.

“Queremos sensibilizar as pessoas que não estão nos hospitais para a relevância do trabalho, já que a sua continuidade depende da doação de pessoas físicas e jurídicas. A compra do livro é uma forma de colaborar com o trabalho dos Doutores da Alegria”, pontua Arilson Lopes.

O prefácio da publicação é do médico e escritor Ronaldo Correia de Brito e a apresentação de Ronaldo Aguiar, ator e palhaço dos Doutores da Alegria.

Acessibilidade

Além da versão física do livro, há ainda uma versão digital, que conta com recursos de acessibilidade como a audiodescrição de todas as ilustrações e a tradução e a interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras) dos contos e demais textos que compõem o livro.

O projeto de acessibilidade foi conduzido pela VouSer Acessibilidade, com Andreza Nóbrega e Thiago Cerejeira foram os roteiristas da audiodescrição e a narração feita por Andreza. Já o responsável por fazer a tradução e a interpretação em Libras dos contos narrados pelos artistas-autores dos textos foi Efraim Canuto.

A publicação com recursos de acessibilidades está disponível gratuitamente no site dos Doutores da Alegria.

Serviço - Lançamento do livro Coletânea Conta Causos - Volume 1, dos Doutores da Alegria, com a apresentação do espetáculo Conta Causos

Quando: 11 de outubro (sábado), às 15h

Onde: Livraria do Jardim (Rua Manoel Borba, 292, Boa Vista)

Preço do livro: R$ 63

Espetáculo: gratuito

Publicação com recursos de acessibilidade: confira o site



