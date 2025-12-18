A- A+

SOLIDARIEDADE Conta do Bem Neoenergia celebra Dia Internacional da Solidariedade com ações que transformam vidas Iniciativa permite doações mensais pela fatura de energia e fortalece instituições filantrópicas em Pernambuco. Todos os mais de 4,1 milhões de clientes da distribuidora podem participar

O Dia Internacional da Solidariedade Humana, celebrado no próximo sábado (20) pela ONU, reforça a importância de ações coletivas que promovem dignidade, inclusão e cuidado com o próximo.

Em sintonia com esse propósito, a Neoenergia Pernambuco destaca o Projeto Conta do Bem, uma iniciativa que transforma a fatura de energia em um instrumento permanente de apoio a instituições filantrópicas do estado.

A data simboliza a união entre pessoas e comunidades, e a Conta do Bem traduz esse espírito em gestos concretos. Por meio do projeto, mais de 4,1 milhões de clientes têm a possibilidade de realizar doações mensais diretamente na conta de energia.

Dessa forma, isso contribui para o fortalecimento de ações sociais que impactam crianças, jovens, adultos e idosos em Pernambuco.

“Cada contribuição representa um elo dessa corrente de solidariedade que vem mudando vidas em diversas regiões do estado”, afirma o gerente de Relações Institucionais da Neoenergia Pernambuco, Rafael Motta.

Atualmente, mais de 5,4 milhões de doações já foram registradas, permitindo projetar uma arrecadação aproximada de R$ 19,9 milhões ao longo de 2025. Os recursos ajudam a manter iniciativas essenciais nas áreas de educação complementar, saúde, assistência social, cultura, esportes e lazer.

Ao todo, 11 instituições são beneficiadas: Ária Social, Legião da Boa Vontade (LBV), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Recife (APAE), Fundação Terra, Unicef, Pró-Criança, Fundação Alice Figueira, Hospital de Câncer de Pernambuco, Casa da Esperança, Porto Social e Instituto do Fígado.

Cada uma delas desempenha um papel fundamental no atendimento a milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade. A adesão ao Conta do Bem é simples e acessível. Qualquer cliente pode doar a partir de R$ 1 por mês, fortalecendo uma rede de solidariedade que se mantém ativa durante todo o ano.

“Mais do que um valor financeiro, cada doação representa esperança e novas oportunidades para quem mais precisa”, finalizou Rafael Motta.

Neste Dia Internacional da Solidariedade Humana, a Neoenergia Pernambuco reforça o convite para que mais pernambucanos participem dessa iniciativa. Para contribuir, basta procurar uma das instituições beneficiadas na página do projeto (Conta do Bem - Neoenergia) e realizar o cadastro para a doação mensal diretamente na fatura de energia.

Um gesto simples que transforma vidas e amplia o impacto social em todo o estado.

Veja também