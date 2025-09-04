A- A+

Solidariedade Conta do Bem: Neoenergia permite doações ao Hospital do Câncer de Pernambuco através da conta de luz Consumidores podem utilizar a conta de energia elétrica para contribuir com o tratamento de pacientes oncológicos

Com a campanha Conta do Bem, os clientes da Neoenergia Pernambuco podem contribuir com diversas entidades por meio da autorização de uma cobrança simbólica na conta de luz.

Para o Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP), a ajuda mensal contribui com a manutenção dos serviços oferecidos gratuitamente pelo local, que realiza o atendimento majoritário de pacientes vindos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Outros recursos arrecadados para o hospital são destinados à compra de medicamentos, insumos hospitalares, exames, cirurgias e tratamentos como quimioterapia e radioterapia.

A adesão deve ser feita através do site oficial com a autorização do cliente para a inclusão da doação na fatura. Canais de atendimento estão disponíveis para fornecer orientações e tirar dúvidas no endereço virtual.

Segundo dados da instituição, as doações têm impacto direto na rotina hospitalar. Segundo o site oficial da instituição, as doações já contribuíram para a realização de 937 mil exames, sendo 30 mil consultas médicas oncológicas, 233 mil sessões de quimioterapia, 15 mil cirurgias, 2,7 mil sessões de radioterapia, 12 mil mamografias, 16 mil internações e 17 mil atendimentos de urgência oncológica.

A campanha é permanente e aberta a todos os clientes da Neoenergia Pernambuco. Além do HCP, outras instituições filantrópicas também são beneficiadas pela Conta do Bem.

Mais entidades que podem receber a contribuição são: Ária Social, Legião da Boa Vontade (LBV), APAE Recife, Fundação Terra, Unicef, Pró-Criança, Fundação Alice Figueira, Casa da Esperança, Porto Social, Instituto do Fígado e Casa do Pão.



