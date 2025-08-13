A- A+

Solidariedade Conta do Bem: pernambucanos também podem contribuir com a Casa da Esperança Através da iniciativa, é possível contribuir com o projeto social a partir de apenas R$ 2 mensais acrescidos na conta de luz

A partir de agora, cidadãos de todo o estado de Pernambuco poderão contribuir com a Casa da Esperança através da campanha Conta do Bem, em parceria com a Neoenergia Pernambuco. A instituição atua há quase 30 anos no acolhimento de crianças e adolescentes.

Através da iniciativa, é possível contribuir com o projeto social a partir de apenas R$ 2 mensais acrescidos na conta de luz. Com o slogan “Seja a luz que brilha em nosso farol”, a ONG convida todos que puderem somar esforços nessa construção coletiva por uma sociedade mais justa e igualitária desde a infância.

Acolhimento

Atuando em sete comunidades no entorno de Candeias, no município de Jaboatão dos Guararapes (PE), a instituição trabalha para garantir os direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade desde 1998. Atualmente, a Casa da Esperança atende 70 bebês no projeto de creche e cerca de 120 crianças, de 4 a 11 anos, no reforço escolar realizado nos contraturnos das aulas.

“Essa campanha é muito importante para nossa instituição, pois, por meio dela, podemos potencializar nossas atividades e ajudar ainda mais crianças. Em Pernambuco, temos mais de 4 milhões de pessoas que pagam a conta de energia. Imagine quantas vidas podem ser transformadas se cada uma doar R$ 2”, explica Andrezza Limeira, presidente da ONG.

“Poderemos ampliar o alcance e a qualidade do atendimento, melhorar nossa estrutura e manter os nossos projetos. É graças à adesão da sociedade que conseguimos seguir em frente, a participação popular é primordial", completa.

Como aderir?

Participar do projeto é simples, seguro e acessível. Basta acessar o site da ONG, clicar na opção “Como Ajudar” e selecionar a campanha Conta do Bem. O doador será direcionado para preencher um breve formulário e escolher um valor a partir de R$ 2 mensais, que será automaticamente adicionado às próximas faturas de energia. Também é possível entrar em contato através do WhatsApp da ONG: (81) 99661-2639.

Ao participar da campanha, os doadores têm a certeza de que seus dados serão utilizados exclusivamente pela Casa da Esperança, apenas para o cadastro junto ao Grupo Neoenergia. Nenhuma informação será compartilhada com terceiros, garantindo sigilo e transparência no processo. É uma forma prática de fazer a diferença levando esperança, afeto e oportunidades a quem mais precisa.

Casa da Esperança

Fundada em 1998 pela Paróquia Anglicana Espírito Santo, a Casa da Esperança é uma organização social sem fins lucrativos que atua no município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, com sede em Candeias. Com foco na educação, nas práticas socioeducativas e no fortalecimento dos vínculos comunitários, a ONG oferece um ambiente acolhedor, seguro e estimulante para o desenvolvimento de mais de 120 crianças e adolescentes.

São histórias de superação construídas todos os dias, graças ao empenho de educadores, profissionais e voluntários comprometidos com a construção de um futuro mais justo e cheio de possibilidades. Ao longo de sua trajetória, a instituição consolidou-se como referência na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, oferecendo atividades educativas, assistenciais e de fortalecimento comunitário em sete comunidades da região.

Além da atuação em educação e cidadania, a Casa da Esperança também desenvolve ações preventivas voltadas à saúde e ao bem-estar, buscando sempre construir vínculos sólidos com as famílias e a comunidade. Com 27 anos de atuação, a instituição continua fiel ao seu propósito de transformar realidades por meio do cuidado, da escuta e do compromisso com o desenvolvimento humano.

Com informações da assessoria.

