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Operação Pay Back Contador suspeito de fraude tributária e lavar dinheiro é alvo de operação; prejuízo é milionário Profissional simulava o pagamento de tributos de empresas clientes e apresentava comprovantes falsificados aos proprietários

Um contador suspeito de integrar um esquema de fraude tributária e lavagem de dinheiro foi alvo da Operação Pay Back, que cumpre oito mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros no Recife e em Olinda, na Região Metropolitana, nesta quinta-feira (10).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o contador simulava o pagamento de tributos de empresas clientes e apresentava comprovantes falsificados aos proprietários. Um dos alvos foi uma empresa do setor de transportes.

"Ele se aproveitava da confiança que tinha como contador para, mensalmente, apresentar comprovantes falsificados e dizer que havia feito os pagamentos dos tributos. Só que esses valores não eram recolhidos. Ao longo de aproximadamente dois anos, ele foi sangrando a empresa e acumulou um prejuízo de mais de R$ 2 milhões", afirmou o delegado Breno Varejão.

As investigações, que começaram em junho de 2025, mostraram que o contador usava o dinheiro em outros negócios, como compra e venda de veículos e empresas do ramo de sucata.

Os recursos obtidos com a fraude eram movimentados por meio de uma rede empresarial e utilizados em diferentes atividades econômicas com o objetivo de ocultar sua origem.

peração Pay Back mira quatro pessoas e quatro empresas, entre elas, uma de venda de veículos e consultoria e dois ferros-velhos | Foto: PCPE/Divulgação

Ao todo, a Operação Pay Back mira quatro pessoas e quatro empresas, entre elas, uma de venda de veículos e consultoria e dois ferros-velhos. Uma arma de fogo foi apreendida e o responsável pelo armamento, autuado em flagrante. Além disso, dois simulacros também foram encontrados durante a ação.

De acordo com a PCPE, parte dos investigados já havia sido alvo de apurações anteriores relacionadas à sonegação fiscal e à receptação de materiais, especialmente cobre e outros metais.

"O setor de sucata já é tradicionalmente acompanhado pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Pernambuco (Cira-PE) em razão de ocorrências de sonegação fiscal e também porque pode ser utilizado para lavagem de dinheiro. O cruzamento das informações financeiras dessa investigação com dados já existentes permitiu identificar a conexão entre os investigados e outras empresas", ressaltou o delegado.

Segundo o coordenador do Cira-PE, João Maria Rodrigues, o grupo investigado possui atuação empresarial mais ampla e teria causado um prejuízo expressivo aos cofres públicos.

"Estamos falando de aproximadamente R$ 287 milhões em sonegação fiscal, relacionados a um grupo de cerca de 38 empresas e 81 processos administrativos tributários. O objetivo, agora, é avançar ainda mais na recuperação desses recursos e alcançar valores que vão além daqueles determinados judicialmente nesta primeira etapa”, ressaltou João Maria.

A operação contou com o assessoramento da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil e apoio operacional da Diretoria de Operações Estratégicas da Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE).

O representante da Sefaz-PE, Antônio Emery, destacou a utilização do certificado digital pelo investigado para executar as fraudes.

"Ele tinha acesso às comunicações das empresas com a Receita Estadual, à Receita Federal e a outras informações. Com esse acesso, simulava o cumprimento das obrigações tributárias e informava aos proprietários que os pagamentos haviam sido realizados, quando, na verdade, não tinham sido quitados", ressaltou.



A Sefaz-PE participou da operação abordando seis contribuintes envolvidos direta ou indiretamente na operação.



"Algumas dessas empresas já haviam sido fiscalizadas anteriormente e os processos administrativos tributários foram comunicados ao Ministério Público, que também integra o Cira. A partir do cruzamento dessas informações com a investigação do falso contador, foi possível estabelecer os vínculos que levaram à operação de hoje", explicou, destacando que as investigações vão continuar para verificar se outras empresas também foram vítimas desse esquema.

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