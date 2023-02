Contagem regressiva: faltam 352 dias para o Carnaval 2024

A- A+

Ingrata, a Quarta-Feira de Cinzas chegou depressa só para contrariar os foliões que aproveitaram os dias de Carnaval, depois de uma espera de dois anos causada pelas restrições da pandemia de Covid-19.

Uma espera que foi lenta, dolorosa e pensando na vida e que deu lugar à alegria, à celebração e à vontade de festejar e extravasar. O Carnaval deste ano acabou, mas, calma, que a contagem regressiva para o próximo já começou: faltam 352 dias para a festa do ano que vem.

Em 2024, a sexta-feira de Carnaval, dia oficial da abertura no Recife, será em 9 de fevereiro. Ou seja, em menos de 1 ano, as ruas serão novamente tomadas pelos foliões para celebrar, com toda sua irreverência, o reinado de Momo.

E, seguindo o calendário, o Sábado de Zé Pereira, dia em que o Galo da Madrugada reinará imponente no Centro do Recife, será em 10 de fevereiro. Por fim, a próxima Quarta de Cinzas será em 14 de fevereiro.

Data do Carnaval

Para saber como é calculada a data do Carnaval, é preciso lembrar que a festa de Momo está diretamente relacionada com os festejos católicos da Páscoa. A folia termina sempre 40 dias antes do Domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a Páscoa.

Da Quarta-feira de Cinzas até o Domingo de Páscoa, são 46 dias, período em que os cristãos católicos guardam a Quaresma – um momento espiritual e de reflexão em que também fazem algum tipo de jejum.

Como a data é flutuante, pode cair entre 4 de fevereiro e 9 de março. Já o domingo em que se celebra a ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa, sempre cai entre 22 de março e 25 de abril.

Com base em relatos bíblicos e históricos, os católicos afirmam que a ressurreição de Cristo ocorreu em um dia de lua cheia, próximo ao equinócio da primavera no Hemisfério Norte.

Por essa razão, no ano 325, a Igreja Católica realizou o Concílio de Niceia e decidiu que a Páscoa seria celebrada sempre no domingo subsequente ao surgimento da primeira lua cheia após a chegada da primavera.

Assim, como o feriado da Páscoa é variável, a data do Carnaval também segue essa mudança.

