CARNAVAL 2026

Contagem regressiva: subida do Galo Gigante ocorre nesta quarta-feira (11); saiba detalhes

Símbolo da folia será erguido a partir das 18h na Ponte Duarte Coelho, área central do Recife

Galo Gigante sobe nesta quarta (11) na Ponte Duarte Coelho, no RecifeGalo Gigante sobe nesta quarta (11) na Ponte Duarte Coelho, no Recife - Foto: Arthur Botelho/ Folha de Pernambuco

O Recife já respira Carnaval. E nesta quarta-feira (11), a partir das 18h, todas as atenções se voltam para a Ponte Duarte Coelho, no Centro da cidade, onde será a já tradicional subida do Galo Gigante, um dos momentos mais aguardados pelos foliões e marco simbólico do Carnaval da capital pernambucana.

Muito mais do que a instalação de uma alegoria, a cerimônia representa o início da contagem regressiva para o maior Carnaval do mundo, como é denominado pelos pernambucanos. A cada ano, milhares de pessoas se reúnem para acompanhar o erguer do galináceo “mais famoso em linha reta da América Latina”, transformando o Centro do Recife em palco de celebração, memória e identidade cultural.

Tradição que antecede a folia
Consolidada no calendário pré-carnavalesco, a subida do Galo Folião Fraterno reúne música, dança e manifestações populares em um espetáculo que reforça o pertencimento do recifense a uma das maiores festas populares do estado.

A programação desta quarta-feira conta com apresentações de Getúlio Cavalcanti, Bloco das Ilusões, Canindé do Recife, Clarins de Ouro de Pernambuco, Orquestra Som Brasil e Trio Som Brasil, além da Cia de Dança Perna de Palco. A elevação da estrutura está prevista para às 19h.

Após ser erguido, o Galo reinará absoluto sobre a Ponte Duarte Coelho até o domingo posterior ao Carnaval, em 22 de fevereiro, tornando-se ponto obrigatório de fotos, encontros e celebrações.

Galo Gigante chega com 32 metros de altura e cerca de 8 toneladas. Galo Gigante chega com 32 metros de altura e cerca de oito toneladas. | Foto: Arthur Botelho/ Folha de Pernambuco

Uma alegoria de 32 metros e oito toneladas
Em 2026, o Galo Gigante chega com 32 metros de altura e cerca de oito toneladas, impondo-se sobre o Rio Capibaribe como símbolo de força e tradição.

Neste ano, o tema "Galo Folião Fraterno" presta homenagem a duas figuras históricas ligadas à luta por justiça social e humanidade: Dom Helder Camara e Nise da Silveira.

A escultura é assinada pelo multiartista Leopoldo Nóbrega e pela designer Germana Xavier.

Homenagem a Dom Helder e Nise da Silveira
Dom Helder Camara, arcebispo emérito de Olinda e Recife, é uma das figuras centrais da homenagem. Profundamente ligado à cidade, ele tinha relação direta com a cultura popular e com o próprio Carnaval. Não era raro que blocos e agremiações pedissem sua bênção nas prévias carnavalescas, às portas da Igreja das Fronteiras, onde viveu até sua morte, em 1999.

Para Dom Helder, o Carnaval também era expressão de comunhão e fraternidade. Esse legado inspira a alegoria deste ano, que carrega uma mensagem de paz, diálogo e esperança.

A médica psiquiatra Nise da Silveira, reconhecida internacionalmente pela defesa de um tratamento humanizado na saúde mental, também é reverenciada na concepção do Galo 2026, reforçando o caráter social do tema escolhido.

Galo Gigante recebe coração em homenagem a Dom Helder CâmaraO coração do Galo percorreu o Centro do Recife em cortejo simbólico antes de ser fixado na alegoria. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Coração do Galo
Na véspera da subida oficial, o Galo Gigante viveu um momento inédito e simbólico no Carnaval do Recife. O coração da alegoria foi conduzido em cortejo pelas ruas do Centro, nessa terça-feira (10), antes de ser fixado no peito da escultura.

A caminhada saiu do Convento de Santo Antônio, na Rua do Imperador, seguiu pela Avenida Guararapes e terminou na Ponte Duarte Coelho, onde a peça foi recebida por foliões e pelos blocos líricos O Bonde e Cordas e Retalhos.

O coração, feito com aparas e fragmentos de papel, será iluminado por luzes de LED que darão efeito de pulsação, simbolizando fé, esperança e humanidade. A peça homenageia Dom Helder Camara e reforça o espírito fraterno que marca o tema deste ano.

Com o coração no peito, ao se erguer na noite desta quarta, o Galo Gigante vai anunciar que a cidade está pronta para receber o Carnaval 2026.

