CARNAVAL 2026 Contagem regressiva: subida do Galo Gigante ocorre nesta quarta-feira (11); saiba detalhes Símbolo da folia será erguido a partir das 18h na Ponte Duarte Coelho, área central do Recife

O Recife já respira Carnaval. E nesta quarta-feira (11), a partir das 18h, todas as atenções se voltam para a Ponte Duarte Coelho, no Centro da cidade, onde será a já tradicional subida do Galo Gigante, um dos momentos mais aguardados pelos foliões e marco simbólico do Carnaval da capital pernambucana.

Muito mais do que a instalação de uma alegoria, a cerimônia representa o início da contagem regressiva para o maior Carnaval do mundo, como é denominado pelos pernambucanos. A cada ano, milhares de pessoas se reúnem para acompanhar o erguer do galináceo “mais famoso em linha reta da América Latina”, transformando o Centro do Recife em palco de celebração, memória e identidade cultural.

Tradição que antecede a folia

Consolidada no calendário pré-carnavalesco, a subida do Galo Folião Fraterno reúne música, dança e manifestações populares em um espetáculo que reforça o pertencimento do recifense a uma das maiores festas populares do estado.

A programação desta quarta-feira conta com apresentações de Getúlio Cavalcanti, Bloco das Ilusões, Canindé do Recife, Clarins de Ouro de Pernambuco, Orquestra Som Brasil e Trio Som Brasil, além da Cia de Dança Perna de Palco. A elevação da estrutura está prevista para às 19h.

Após ser erguido, o Galo reinará absoluto sobre a Ponte Duarte Coelho até o domingo posterior ao Carnaval, em 22 de fevereiro, tornando-se ponto obrigatório de fotos, encontros e celebrações.

Galo Gigante chega com 32 metros de altura e cerca de oito toneladas. | Foto: Arthur Botelho/ Folha de Pernambuco

Uma alegoria de 32 metros e oito toneladas

Em 2026, o Galo Gigante chega com 32 metros de altura e cerca de oito toneladas, impondo-se sobre o Rio Capibaribe como símbolo de força e tradição.

Neste ano, o tema "Galo Folião Fraterno" presta homenagem a duas figuras históricas ligadas à luta por justiça social e humanidade: Dom Helder Camara e Nise da Silveira.

A escultura é assinada pelo multiartista Leopoldo Nóbrega e pela designer Germana Xavier.

Homenagem a Dom Helder e Nise da Silveira

Dom Helder Camara, arcebispo emérito de Olinda e Recife, é uma das figuras centrais da homenagem. Profundamente ligado à cidade, ele tinha relação direta com a cultura popular e com o próprio Carnaval. Não era raro que blocos e agremiações pedissem sua bênção nas prévias carnavalescas, às portas da Igreja das Fronteiras, onde viveu até sua morte, em 1999.

Para Dom Helder, o Carnaval também era expressão de comunhão e fraternidade. Esse legado inspira a alegoria deste ano, que carrega uma mensagem de paz, diálogo e esperança.

A médica psiquiatra Nise da Silveira, reconhecida internacionalmente pela defesa de um tratamento humanizado na saúde mental, também é reverenciada na concepção do Galo 2026, reforçando o caráter social do tema escolhido.

O coração do Galo percorreu o Centro do Recife em cortejo simbólico antes de ser fixado na alegoria. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Coração do Galo

Na véspera da subida oficial, o Galo Gigante viveu um momento inédito e simbólico no Carnaval do Recife. O coração da alegoria foi conduzido em cortejo pelas ruas do Centro, nessa terça-feira (10), antes de ser fixado no peito da escultura.

A caminhada saiu do Convento de Santo Antônio, na Rua do Imperador, seguiu pela Avenida Guararapes e terminou na Ponte Duarte Coelho, onde a peça foi recebida por foliões e pelos blocos líricos O Bonde e Cordas e Retalhos.

O coração, feito com aparas e fragmentos de papel, será iluminado por luzes de LED que darão efeito de pulsação, simbolizando fé, esperança e humanidade. A peça homenageia Dom Helder Camara e reforça o espírito fraterno que marca o tema deste ano.

Com o coração no peito, ao se erguer na noite desta quarta, o Galo Gigante vai anunciar que a cidade está pronta para receber o Carnaval 2026.

