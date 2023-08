A- A+

Saúde Contato com cavalos: a experiência transformadora que ajuda a revelar emoções ocultas O coaching com cavalos é um método de aprendizado que colabora com o autoconhecimento; um grande aliado para o crescimento pessoal

É uma conexão única, que transcende as barreiras da linguagem. A nobreza e a sabedoria dos cavalos sintonizam perfeitamente os pensamentos e emoções mais profundas das pessoas que estão ao seu lado.

Graças à sensação de bem-estar que o contato com esses animais gera, surgiram atividades esportivas, cursos, diplomas, certificações e práticas para passar mais tempo com eles e aproveitar os benefícios que trazem para a vida humana. Um exemplo é o coaching assistido por cavalos, uma metodologia derivada da modalidade tradicional, na qual o equino se torna um espelho emocional da pessoa, permitindo que ela possa trabalhar emoções, habilidades e fraquezas para gerar mudanças profundas e significativas na vida.

Nessa variação do coaching, não é necessário nem mesmo pronunciar uma única palavra ao se conectar com os cavalos, já que eles têm uma percepção extremamente aguçada, que ultrapassa em muito a dos humanos e de outros animais.

De acordo com Robert M. Miller, veterinário norte-americano e especialista em etologia equina, o cavalo é o animal doméstico mais perceptivo. Ele possui uma grande sensibilidade, capacidade de aprendizado e memória muito desenvolvidas, o que o permite lembrar sensações boas ou ruins diante de certos estímulos.

Acredita-se que os cavalos sejam capazes de ler os sutis sinais não verbais que as pessoas revelam, tanto consciente quanto de forma inconsciente. Essa habilidade de perceber emoções e energias faz com que cada interação com eles seja um espelho revelador.

O coaching com cavalos, nesse sentido, se torna uma jornada de autodescoberta e autoconhecimento, na qual os participantes aprendem a se comunicar além das palavras e a encontrar autenticidade dentro de si mesmos.

— Esses animais estão ajudando muito a sociedade hoje. Este método de aprendizado, que não é terapia, permite que uma pessoa perceba e lide com as crenças limitantes que possui e, consequentemente, se desprenda de seus medos e limitações — diz Nadine Bell, facilitadora e instrutora de Coaching com Cavalos.

Bell ainda explica que um dos benefícios dessa prática é o aprendizado nas sessões, uma característica tão íntima de uma pessoa que podem continuar para sempre.

— Especialmente eficaz em populações vulneráveis nas quais o acesso à terapia ou atividades de autoconhecimento é inacessível — acrescenta. — Cada vez mais profissionais estão ajudando a divulgar essa metodologia para que mais pessoas obtenham seus benefícios e levem ensinamentos que permanecerão por toda a vida.

Aliados do homem há centenas de anos

Os cavalos em estado selvagem vivem em manadas e seguem um líder. Animais altamente sociáveis, eles se sentem seguros e protegidos ao viver em um grupo com hierarquia estabelecida. O equino encarregado de liderar a manada inicia um processo no qual o trabalho em equipe e a união são essenciais para a sobrevivência do grupo.

Para alcançar isso, o líder da manada deve demonstrar segurança e confiança em si mesmo, já que suas condutas e energia são mensagens seguidas rigorosamente pela manada. Esse tipo de organização é muito semelhante ao que existe socialmente. O mesmo ocorre em famílias, governos, grupos de amigos ou pares e no mundo empresarial, para citar alguns exemplos.

Segundo a Universidade de Valência, na Espanha, o cavalo assume a liderança ou a delega a quem ele pode confiar plenamente. Por isso, ao se relacionar com o cavalo, a capacidade pessoal de confiar em si mesmo e gerar confiança nos outros é ampliada.

"A intensa conexão alcançada com os cavalos ajuda as pessoas a aumentar sua criatividade para resolver novas situações, seja individualmente ou em colaboração com uma equipe, além de desenvolver habilidades de escuta, empatia e negociação", destaca a instituição espanhola.

Como é uma sessão de coaching com cavalos?

Em uma sessão, os animais estão soltos e cada um tem uma focinheira de cor diferente para ser identificado. As pessoas que participam do coaching ficam sozinhas se relacionando com os cavalos, tocando-os ou ficando a uma certa distância, como explica Bell.

— Um tempo depois, eu me aproximo, pergunto como foi e conto o que observei de longe — ela acrescenta.

A experiência é individual e cada um a percebe e compreende de forma diferente. Por esse motivo, a interação com os cavalos e as aprendizagens que surgem das sessões são únicas e irrepetíveis. Para entender melhor, Bell ilustra com um caso que teve recentemente:

— Se alguém chega e no momento de se relacionar com os cavalos eles se viram e dão as costas, pode ser que existam situações ou objetos na vida dessa pessoa que atuem como obstáculos. Depois, eu me aproximo e pergunto: "Você sente que há obstáculos em sua história que impedem o progresso?" — conta, explicando que a resposta pode iniciar um processo no qual questões conflituosas ou crenças limitantes são desvendadas.

Ela também explica que há ocasiões extraordinárias, chamadas de "momentos únicos", em que o cavalo sai da lógica equina para refletir o que está acontecendo internamente com o indivíduo.

— Isso aconteceu com uma senhora que veio e o cavalo se jogou no chão imediatamente, mas em vez de abaixar primeiro as patas da frente e depois as de trás (como fazem naturalmente), ele abaixou apenas as patas da frente e a cabeça, e nunca as de trás. Em menos de um minuto, decodificamos que o que ele estava fazendo era um reflexo de que a senhora tinha problemas de insônia à noite e não conseguia descansar adequadamente — diz Bell.

Além disso, a instrutora ainda explica que um possível medo de cavalos, ou animais em geral, dos participantes não é um obstáculo.

— Nós, profissionais, costumamos levar isso em consideração para dar instruções e prevenir qualquer tipo de problema. Na verdade, aconteceu de pessoas virem com medo de cavalos e, ao longo das sessões, o medo diminuiu, e trabalhamos juntos — assegura.

Cavalos ajudam na cura

Um estudo científico indica que a interação entre humanos e cavalos melhora a saúde física e mental, assim como o bem-estar, tanto em crianças com deficiências motoras quanto em adultos com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) ou problemas cardíacos e psicológicos.

Em um estudo intitulado "Efeitos de acariciar cavalos nas respostas de frequência cardíaca de humanos e equinos", três grupos de indivíduos foram observados de perto: um grupo de seis homens com atitudes positivas em relação a animais de estimação, outro com seis homens com atitudes negativas em relação aos cavalos e um grupo de seis homens que pertenciam a um clube de equitação.

No início de cada sessão de carinho, os especialistas perceberam que a frequência cardíaca dos humanos era mais alta do que quando terminavam. O mesmo acontecia com a frequência cardíaca dos cavalos: no começo, ela aumentava, mas depois diminuía à medida que as pessoas continuavam acariciando-os. Os autores do estudo demonstraram que acariciar cavalos pode ajudar a diminuir a tensão, o estresse e a estabelecer um vínculo emocional entre os dois lados.

Outra pesquisa realizada pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, sugere que a equoterapia, mais usada para crianças e adolescentes com distúrbios emocionais e de desenvolvimento, também pode ser uma terapia eficaz para adultos com Alzheimer e outras formas de demência.

Os pesquisadores da universidade americana colaboraram com um centro de terapia equina e uma casa de repouso para idosos e descobriram que, depois que os pacientes com demência escovavam, alimentavam e passeavam com os cavalos de forma segura, sob supervisão, essas experiências "melhoraram seu humor" e os tornaram menos propensos a resistir aos cuidados médicos ou ter reações violentas mais tarde no dia, segundo a instituição em um comunicado à imprensa.

Provas e certificações como as mencionadas estão disponíveis na internet. Todas apontam para o mesmo objetivo: mostrar como é benéfico para o bem-estar pessoal se conectar com os cavalos. Fica claro que o coaching com cavalos se estabelece como uma janela para o mais profundo do ser humano; torna-se uma oportunidade para reconectar com a essência que une as pessoas à natureza e, através dela, a si mesmas.

