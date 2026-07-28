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RECIFE Contenção de encosta com mais de 300 metros de extensão no Jordão protegerá 2,5 mil pessoas Intervenção ocorre na barreira localizada entre a Rua Boanerges Pereira e a 2ª Travessa Campo do Elite

O bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife, recebe uma das maiores obras de contenção de encosta da história da cidade. A intervenção ocorre na barreira localizada entre a Rua Boanerges Pereira e a 2ª Travessa Campo do Elite e deve beneficiar diretamente mais de 2,5 mil pessoas, totalizando 537 famílias que vivem na área.

A encosta tem quase 30 metros de altura e mais de 300 metros de extensão. Com investimento de cerca de R$ 20 milhões, a obra, promovida pelo ProMorar Recife e executada pela Autarquia de Urbanização (URB), começou em janeiro deste ano. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no final de 2027.

A contenção será feita com a técnica de solo grampeado em uma área de 5.092,75 metros quadrados, além da construção de muro de arrimo em pedra argamassada, totalizando 1.583,76 metros cúbicos.

Vistoria

O prefeito do Recife, Victor Marques, durante vistoria realizada nesta terça-feira (28), destacou a importância de promover mais acessibilidade e segurança para a população que vive em áreas de risco.

“Temos um grande investimento nesse que é um dos maiores focos da nossa gestão, protegendo vidas com obras de infraestrutura e contenção de encostas. Eu fico muito feliz porque temos mais de 20 obras de grande porte, como essa, em andamento no Recife, além de 157 já concluídas ao longo dos últimos anos”, afirmou o prefeito Victor Marques.

O gestor do Recife destacou ainda que esse é um trabalho permanente da prefeitura, com foco prioritário na região de periferia da cidade, que sofre com o risco de deslizamentos no período chuvoso.

Comunidade

A obra de contenção receberá ainda um revestimento em biomanta vegetal em 7.653,05 metros quadrados. Além disso, o sistema de drenagem será reforçado com novas canaletas, tubos e escadas hidráulicas para conduzir as águas que escorrem pelas barreiras, o que, segundo a gestão, deve reduzir o impacto da força da água sobre o terreno e aumentar a estabilidade da encosta.

O comerciante Franklin da Silva, morador do bairro há mais de 20 anos, conta que a população já se sente mais segura diante da intervenção. “Tinhamos muito medo dessa barreira, mas já melhorou bastante, a gente consegue dormir melhor. Esse sempre foi um sonho antigo da comunidade”, concluiu.

A secretária de Infraestrutura do Recife, Beatriz Menezes, também participou da inspeção da obra e destacou o papel fundamental da proteção da encosta para os moradores do entorno.

“Essa é uma das obras de proteção de encosta mais importantes da cidade, protegendo de forma indireta mais de 2.500 pessoas, com investimentos captados através do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). É uma grande obra, com várias soluções de engenharia para proteger o cidadão recifense”, declarou a secretária.

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