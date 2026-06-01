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SAÚDE Conteúdo no TikTok apoia uso de vapes ilícitos entre adolescentes, revela estudo Vídeos são apresentados como algo normal, engraçado e inofensivo na plataforma, enquanto conselhos de saúde não conseguem o mesmo destaque

Pesquisa realizada pela Universidade de East Anglia (UEA) mostra que os jovens têm mais probabilidade de se depararem com conteúdo ilícito sobre vaporizadores apresentado como normal, engraçado e inofensivo no TikTok, enquanto conselhos de saúde baseados em evidências, disponíveis em sites oficiais de saúde e educação, podem não conseguir se destacar na mesma intensidade.

Essa diferença pode estar colocando o público jovem em risco. Segundo a pesquisadora Emma Ward, da Escola de Medicina de Norwich da UEA, a pesquisa mostra que os jovens encontram mensagens muito diferentes sobre cigarros eletrônicos ilícitos, dependendo de onde pesquisam online.

“Esses vídeos do TikTok atraem muita atenção e podem alimentar uma subcultura emergente de cigarros eletrônicos ilícitos, onde jovens trocam dicas, experiências e maneiras de burlar as restrições de idade. Embora os sites de saúde e educação tendam a fornecer informações precisas e bem-intencionadas sobre o uso de cigarros eletrônicos em geral, há comparativamente menos informações disponíveis sobre o uso ilegal de cigarros eletrônicos”, disse.

O estudo, publicado na revista Addiction, ainda constatou que vendedores glamourizam ativamente os dispositivos ilícitos, comercializando-os como parte de "kits" de cosméticos ou doces. Tática que, segundo os pesquisadores, visa burlar a verificação de idade.





“Esse ambiente online fragmentado é preocupante. Quando informações precisas são difíceis de encontrar ou parecem pouco atraentes, os jovens podem recorrer a conteúdos mais envolventes, porém também mais enganosos, principalmente em plataformas de vídeo de rápido crescimento como o TikTok”, explicou Ward.

Para o estudo, Ward e a equipe de cientistas realizaram buscas sistemáticas tanto no Google quanto no TikTok.

Sites educacionais e de saúde foram identificados por meio da análise das seis primeiras páginas dos resultados de busca do Google, enquanto o conteúdo do TikTok foi analisado utilizando hashtags populares relacionadas ao uso ilícito de cigarros eletrônicos, incluindo #noIDvape e #puffbundles.

Os resultados mostram um cenário desigual de informações online, onde conselhos de saúde, com precisão, pesquisa e certificação não conseguem competir com conteúdo altamente envolvente nas redes sociais que, por muitas vezes, pode ser falso ou normalizar e glamourizar o uso ilegal de cigarros eletrônicos.

“As mensagens de saúde pública têm maior probabilidade de serem eficazes quando são direcionadas aos jovens e às plataformas que eles já utilizam. Para proteger o público jovem, precisamos de informações online que sejam não apenas precisas, mas também acessíveis, envolventes e relevantes para o seu dia a dia”, afirmou a pesquisadora associada Eleanor Bray, da Escola de Psicologia da UEA.

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