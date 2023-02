A- A+

Região Metropolitana do Recife Continua estável quadro de saúde de homem mordido por tubarão em Olinda, diz Hospital da Restauração A atualização foi divulgada nesta quarta-feira (22)

Continua estável o estado de saúde do homem de 32 anos que foi mordido por um tubarão na praia dos Milagres, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

A atualização foi divulgada nesta quarta-feira (22), pela assessoria de comunicação do Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central da cidade, onde a vítima está internada.



O homem, idenficado como André Luiz Gomes da Silva, ficou ferido na perna esquerda durante o incidente, que aconteceu na tarde da segunda-feira (20). Ele foi retirado do mar por populares.

Na unidade de saúde, o banhista foi submetido a uma cirurgia para reparar as lesões vasculares, que durou pouco mais de cinco horas, e a uma transfusão de sangue.

Veja também

Chuvas em SP Liminar garante saída de moradores de zonas de risco em Caraguatatuba