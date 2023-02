A- A+

MEIO AMBIENTE Contrariando ambientalistas, Marinha do Brasil afunda ex-porta-aviões com material tóxico Navio "São Paulo" carregava nove toneladas de amianto em sua estrutura

A Marinha do Brasil afundou, nesta sexta-feira (3), o ex-porta-aviões São Paulo. O navio carregava nove toneladas de amianto em sua estrutura, substância que é cancerígena e banida na maior parte do planeta e se tornou uma preocupação entre especialistas por conta do impacto ambiental que seu afundamento poderia causar.

Em nota, a Marinha informou que o procedimento foi conduzido com as necessárias "competências técnica e de segurança" a fim de evitar prejuízos de ordem logística, operacional, ambiental e econômica ao Brasil.

A ação vem após o Ministério Público Federal (MPF) interpor recurso perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), na última quinta-feira (2), contra decisão da primeira instância da Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) que a liminar para impedir que o casco do porta-aviões São Paulo fosse afundado em águas brasileiras.

A área escolhida para o "descanso" do casco foi 350 quilômetros da costa brasileira e cerca de 5 mil metros de profundidade. Segundo a Marinha, "As análises consideraram aspectos relativos à segurança da navegação e ao meio ambiente, com especial atenção para a mitigação de impactos à saúde pública, atividades de pesca e ecossistemas", disse a nota.

Por fim, a Marinha do Brasil também prestou reverência ao ex-Navio Aeródromo São Paulo. "Barco que abriga alma beligerante perpetuada na mente de homens e mulheres que guarneceram seus conveses, dignos servidores da Marinha Nacional Francesa e da Marinha do Brasil, sob a égide das tradições navais e de elevado espírito marinheiro".

Veja também

SAÚDE Pesquisa revela que Covid-19 pode permanecer por longo tempo