A- A+

RECIFE Contrariando o fim do Carnaval, bloco "Os Irresponsáveis" desfila na Zona Norte do Recife Concentração começou por volta das 10h desta quarta (22), após café da manhã coletivo

A Quarta-feira de Cinzas carrega a fama de "ingrata" por trazer o fim do Carnaval. Mas não é assim para a turma do bloco "Os Irresponsáveis", que desfila na Zona Norte do Recife nesta tarde, quando também completa 40 anos de fundação.

O percurso do bloco seguirá entre as ruas dos bairros de Água Fria e do Arruda ao longo da tarde, com oito trios elétricos. Silvana Salazar, Asas da América, Diego Cabral e Banda Êxtase estão entre as atrações musicais mais aguardadas.

A programação para "Os Irresponsáveis" começou pouco antes das 6h, com um café da manhã coletivo. Depois, às 10h, foi dado início à concentração para a sequência de shows.

De acordo com o diretor do bloco, Nino Oliveira, a expectativa é de que 800 mil pessoas participem da festividade ao longo desta quarta-feira.

Veja também

Guerra Após um ano de guerra, 95% dos ucranianos acreditam na vitória, mostra pesquisa