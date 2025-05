A- A+

POP & GEEK Convenção do Orgulho Nerd leva programação a shopping em Pernambuco; dubladora de Naruto é atração Décima terceira edição do evento tem entrada gratuita e será realizada entre 23 e 25 de maio

A Convenção do Orgulho Nerd de Pernambuco desembarca no Paulista North Way Shopping, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), entre esta sexta-feira (23) e o próximo domingo (25). No dia 25 de maio, inclusive, é celebrado o Dia do Orgulho Nerd.

A décima terceira edição do evento, que conta com 30 atrações no palco principal, tem entrada gratuita. A convenção conta, ainda, com shows, cosplay e feira com expositores do universo geek, com itens como camisas, chaveiros, bottons, livros, quadrinhos e bottons a partir de R$ 5.

Entre os destaques da Convenção do Orgulho Nerd de Pernambuco deste ano estão o Sanfoneiro dos Otakus Denilson Félix, a dubladora Ursula Bezerra, feira de empreendedores geeks e desfiles cosplay.

O Sanfoneiro dos Otakus toca na sexta-feira, às 18h. Ele interpreta no instrumento temas de animes, filmes e séries.

Já Ursula, conhecida por dar voz a personagens icônicos como Naruto e Goku criança, se apresenta no sábado (24), às 14h, em formato VIP, com ingresso especial.

O público tem também como opções talk-shows, concursos de dança, espaços temáticos, praça de alimentação “nerd gourmet” e ambientes imersivos de games e animes.

A programação estará dividida entre os pisos L2 e L3 do Paulista North Way Shopping.

“É um evento que começou pequeno, com poucos convidados e fãs, e hoje já é um marco no calendário do Nordeste, recebendo cerca de mil pessoas nos três diaso. Celebramos o orgulho de ser nerd com muito carinho, diversidade e respeito pela cultura geek e seus fãs”, destaca o produtor da convenção e publicitário, Kelmer Luciano.

Dia do Orgulho Nerd

Celebrado mundialmente em 25 de maio, o Dia do Orgulho Nerd lembra a estreia de "Star Wars: Uma Nova Esperança", em 1977, e também homenageia o autor Douglas Adams, criador da série "O Guia do Mochileiro das Galáxias", que inspirou a celebração da cultura nerd em todo o planeta.

