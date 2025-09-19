A- A+

Programação Convenção Regional reúne lideranças sociais neste sábado (20) no Recife Gerando Falcões, ONG que atua em todo o Brasil, realiza ação no Sebrae Pernambuco

A Convenção Regional Nordeste II – Força em Rede ocorre neste sábado (20), a partir das 8h, com a presença de lideranças sociais, influenciadores e parceiros na sede do Sebrae Pernambuco, no bairro da Ilha do Retiro, na Zona Oeste do Recife.

Promovida pela ONG Gerando Falcões, que atua em todo o Brasil e busca enfrentar a pobreza nas favelas, a programação será composta por seis painéis temáticos para debater autocuidado, inovação territorial, negócios sociais e inteligência artificial.

A ação ainda contará com apresentações culturais de organizações da sociedade civil da rede, com orquestra e danças.

Entre os nomes de destaque estão o jornalista Pedro Lins e os professores Fernanda Pessoa e Girleno Menezes, além de Eduardo Neto, gerente regional Nordeste 2 da Gerando Falcões; Léo Martins, gerente da Gerando Falcões; Ana Neiry, gerente regional Nordeste 1 da Gerando Falcões; e Brena Lima, coordenadora nacional da Gerando Falcões.

A convenção busca criar soluções sustentáveis, fortalecer lideranças locais e conectar negócios sociais, inovação e cultura como ferramentas de transformação.

Para Eduardo Neto, Gerente da Regional 2 da Gerando Falcões, “a presença de mais de um milhão de pessoas vivendo em condições de vulnerabilidade, com acesso precário a serviços básicos e enfrentando alta desigualdade social, torna o estado um laboratório vivo para a implementação e discussão de soluções inovadoras.”

“Realizar o evento aqui significa levar a discussão diretamente para onde o impacto é mais necessário e visível, permitindo que as soluções propostas sejam cocriadas e testadas em um ambiente real e desafiador. Além disso, a convenção pode catalisar a formação de novas lideranças e o fortalecimento de iniciativas locais já existentes, conectando-as à rede e ao ecossistema da Gerando Falcões”, destaca.

Confira a programação dos painéis:

Painel com Fernanda Pessoa

Hora: 10h00 - 10h35

Painel Autocuidado (conduzido por líderes da rede)

Hora: 10h40 - 11h05

Painel Inovação Territorial (conduzido por líderes da rede)

Hora: 11h25 - 12h00

Painel Negócios Sociais (conduzido por líderes da rede)

Hora: 14h15 - 14h40

Painel “Vamos Falar de IA?” (conduzido pelo Porto Digital)

Hora: 14h45 - 15h20

Programa de Excelência (conduzido por líderes da rede)

Hora: 15h40 - 16h20

