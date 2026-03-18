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Justiça Ampliado, convênio entre Defensoria Pública e Senappen fortalece combate à violência contra a mulher Parceria também entregou dois veículos ao Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM) para melhor atender as vítimas

A Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, por meio do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem), recebeu nesta quarta-feira (18) uma visita técnica da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), órgão vinculado ao Ministério de Justiça e Segurança Pública. O momento serviu para fortalecer laços e ampliar o convênio entre as instituições que trabalham no acolhimento às mulheres vítimas de violência.

Dentro do contexto do mês da mulher, a visita teve como objetivo apresentar a metodologia implementada pelo Nudem no atendimento às mulheres e a atuação multidisciplinar, com atendimento jurídico, assistência social e serviços pedagógicos e psicológicos.

Estatísticas

A defensora Pública e coordenadora do Nudem, Débora Andrade, ressaltou a abrangência das ações do núcleo e o crescimento das atividades desde o início da parceria. Entre 2023 e 2025, período em que o convênio vem atuando, o número total de atendimentos saltou de 3.284 para 13.429, representando um crescimento acumulado de 308,92%.

Além de garantir o aumento nos atendimentos, o caráter variado de ações também proporciona a permanência dessas mulheres assistidas no programa.

“O núcleo era apenas de atendimento criminal, mas, a partir do momento do convênio, a gente partiu para as ações cíveis, que são necessárias para a mulher romper o ciclo de violência. Nossos maiores números são de ações de pensão alimentícia, seguidas de guarda unilateral, mas muitas vezes há ações de reintegração de posse, divórcio, alvará judicial para aborto em casos em que há má formação fetal e outros direitos que a mulher precisa garantir dentro do judiciário”, destacou a defensora pública Débora Andrade.

Defensora Pública e coordenadora do Nudem, Débora Andrade, apresentou ações e estatísticas do núcleo - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Para além dos números, a defensora pública também explicou que as assistências são uma forma de assegurar que essas mulheres não retrocedam nas suas decisões e possam seguir a vida em segurança.

“Não temos estatísticas de mulheres acompanhadas pelo núcleo e que sofreram tentativa de feminicídio. Então, todas as assistências, com certeza, são uma união de fatores que vai fazer com que ela possa ter a força suficiente para manter a decisão dela de romper a situação de violência que ela viveu”, garantiu.

Visita

A coordenadora da pauta de assistência às vítimas da Senappen, Cintia Rangel Assunção, chegou diretamente de Brasília para efetuar a visita técnica e explicou que o momento faz parte do Programa Recomeçar, do Governo Federal, que visa distribuir recursos para programas de acolhimento a vítimas de crimes.

Compreendendo a necessidade de combater a realidade apresentada por números alarmantes dos casos de feminicídios e demais violências contra a mulher, a coordenadora alerta que essa é uma pauta que deve ser trabalhada de maneira coletiva.

Coordenadora da pauta de assistência às vítimas da SENAPPEN, Cintia Rangel, esteve à frente da visita - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Para Cintia Rangel, o trabalho desempenhado pelo Nudem é um bom exemplo para encerrar com esses ciclos de violência.

“Um ciclo de violência precisa ser rompido. Isso se dá por atendimentos, não só jurídicos, mas atendimentos envolvendo assistentes sociais, psicólogos, grupos reflexivos, na compreensão de que a mulher precisa se entender como detentora de direitos e capaz de vencer isso e se reafirmar como um exemplo”, disse.

Entregas

Ainda nesta quarta-feira, o Nudem recebeu dois carros novos do convênio. Os veículos vão reforçar o atendimento do núcleo em todo o estado de Pernambuco.

Dois veículos foram entregues ao Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM) - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

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