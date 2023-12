Convento de São Francisco, em Olinda, recebe jantar beneficente de Natal 

A- A+

O Convento de São Francisco, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), receberá, na noite deste sábado (9), a segunda edição do Jantar Beneficente de Natal da Boucherie Marine, idealizado com a intenção de arrecadar cestas básicas para famílias carentes.

Às 19h30 acontecerá uma benção natalina no local, antecedendo o serviço do jantar, previsto para iniciar às 20h. No cardápio, estão seis etapas, todas harmonizadas com vinhos franceses da Chez France.

Arthur Philipe e Quintessence comandarão o intervalo musical da noite.

As doações serão direcionadas ao Abrigo de Idosas Nossa Senhora da Conceição e à Pastoral das Crianças da Paróquia de Fátima.

Veja também

RIO DE JANEIRO Secretário de Segurança do Rio compara ação de 'justiceiros' da Zona Sul às milícias