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SAÚDE 'Conversando com o Pediatra': livro lançado pelo Imip promove ligação entre saúde e população Em formato e-book, publicação visa esclarecer dúvidas, facilitar o acesso e simplificar a linguagem médica para a população

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) lançou recentemente o livro “Conversando com o Pediatra”, assinado pelos pediatras Otelo Schwambach Ferreira, Jailson de Barros Correia, João Guilherme Bezerra Alves e Magda Carneiro-Sampaio. A publicação conta com 1067 páginas e chega ao público em formato e-book totalmente gratuito. A proposta é esclarecer dúvidas, facilitar o acesso e simplificar a linguagem médica para a população.

Após o processo de pesquisa, os especialistas entenderam que o conhecimento ganha a agilidade necessária para alcançar famílias e cuidadores onde quer que eles precisem, seja nos celulares, escolas ou lares. Para o pediatra Otelo Schwambach Ferreira, que está prestes a completar 60 anos de carreira, a edição que já ganha repercussão internacional tem o papel de democratizar o acesso ao conhecimento em saúde infantil, aproximando a ciência do cotidiano das famílias.

Segundo ele, ao reunir evidências científicas em uma linguagem clara, o livro fortalece a prevenção, promove o cuidado integral e amplia a compreensão sobre a infância, reforçando que investir na saúde das crianças é também investir no futuro da sociedade.

"Eu aprendi com o professor Fernando Figueira [fundador do Imip] que a medicina tem que ser acompanhada de conteúdo educativo. Temos que ensinar as mães porque é que o nariz entope, a febre surge e a tosse também e esperar sempre que ela, recebendo boas orientações, reproduza. Desde o início, fui marcado por essa noção de que todo ato médico é um ato educativo. Toda ação médica tem um conteúdo que poderá ser replicado”, acredita ele.

Em seguida, Otelo Schwambach Ferreira contou: “Nós parávamos no consultório toda quinta-feira à tarde e fazíamos reuniões. Logo nas primeiras reuniões vimos a importância de produzir alguns textos com a participação dos familiares, sobretudo das mães. Elas estão sempre mais ligadas aos filhos, porém, muitos pais e muitas avós participaram da elaboração desses textos”.

Alguns temas abordados

Direitos Universais das Crianças e dos Adolescentes;

Atenção à Saúde do Brasileiro;

Os Direitos do Paciente;

O que é Normal? O que é Anormal?;

Consulta Presencial e Consulta Não Presencial ou à Distância;

Brincadeiras e Brinquedos: A Importância do Brincar;

Vacinas;

Cuidados Com o Bebê: do Projeto à Prática — Umbigo e Fontanelas;

Remédios Como Aliados;

Atividade Física;

Cerca de 100 Doenças Até os 10 Anos de Idade;

Acidentes;

Febre;

Doenças Respiratórias;

Doenças Digestivas;

Asma e Rinite Alérgica;

Alergia e Intolerância aos Alimentos;

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH);

Transtorno do Espectro Autista (TEA);

Morte Súbita na Criança Novinha.

Doenças raras

A pernambucana Magda Carneiro abordou as doenças raras no livro. Após diversas pesquisas, ela destaca que chegou à conclusão de que cerca de 5% a 6% da população tem alguma doença de caráter genético. No Nordeste, essas doenças são particularmente importantes, porque a população nordestina apresenta os maiores índices de consanguinidades (parentesco sanguíneo) no Brasil. Diante disso, é alta a probabilidade do acometimento dessas patologias. Para a pediatra, o assunto ganha importância cada vez maior.

“É uma iniciativa extraordinária do professor Otelo Ferreira. O livro tem esse caráter democrático e educativo, porque pode chegar a todo mundo que tiver interesse e quiser. É uma orientação extraordinária para as famílias todas. Ele aborda assuntos de várias naturezas relacionadas com a saúde da criança”, recorda.

Jailson Correia, que é especialista em Infectologia Pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria acredita que a iniciativa é importante para que todos possam ter acesso a um material que contenha informações baseadas nas evidências científicas, no conhecimento e experiência profissional que engaje o diálogo entre as pessoas da sociedade e profissionais da área.

“Cuidar de crianças e vê-las crescendo, desde o pré-natal, passando pelo nascimento e ao longo da vida, é desafiador para quem cuida. São processos normais de desenvolvimento, condições mais comuns que aparecem ao longo da trajetória das crianças e ter aí uma fonte que pode ser consultada gratuita e livremente é muito importante. O livro também nessa edição aspectos relacionados ao sistema de saúde, para que as pessoas possam entender como o Brasil se organiza quanto ao cuidado com a criança”, comenta.

“Nós pediatras temos uma causa a lutar, que é a causa da infância e essa causa extrapola cuidar da criança só quando ela está com febre, só quando tem uma pneumonia ou uma condição. O pediatra precisa cuidar para que as crianças tenham uma equidade de atingir a plena capacidade como adultos. Isso que nos motivou a participar desse projeto. Me sinto muito feliz de estar ao lado de pessoas da estatura intelectual e científica e ao mesmo tempo do respeito que têm o doutor Otelo, o doutor João Guilherme, a doutora Magda e todos os colaboradores do livro”, complementa.

Desmistificando a febre

O pediatra João Guilherme esclarece que um dos principais mitos abordados no livro é sobre o temor da febre temido pelos pais, o qual ele chama de “febrefobia”. Isso faz, ainda de acordo com o especialista, com que os pais associem a febre com convulsão e morte.

“A febre só provoca convulsões em crianças que já nascem geneticamente determinadas, ou seja, tem casos na família, o que corresponde a cerca de 3% de todas as crianças; 97% das crianças nunca terão convulsão por febre, mesmo com temperaturas elevadas (acima dos 39C). Outra informação importante é que essas convulsões por febre só ocorrem entre as idades de seis meses aos seis anos. A febre, por outro lado, ajuda no combate das infecções, tanto por vírus como bactérias”, revela ele. “O conhecimento pelos pais do que é normal no crescimento e desenvolvimento de seus filhos é fundamental para que estejam seguros na criação. Pais seguros resultam em filhos tranquilos. Além disso, a ciência comprova hoje que as raízes das doenças do adulto estão na infância. Uma criança bem tratada, desde os primórdios da vida, ainda no útero materno, tem tudo para ser um adulto saudável. Investir na saúde da criança traz benefícios para a saúde pelo resto da vida”, contribui.

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