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Conversas com Irã não são insignificantes, diz diretor do Conselho Econômico dos EUA

Em entrevista à Fox Business, Hassett disse que as coisas vão ficar mais claras com as negociações deste fim de semana no Paquistão

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O diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin HassettO diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin Hassett - Foto: Anna Moneymaker/AFP

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin Hassett, afirmou nesta quinta-feira, 9, que as conversas entre Teerã e Washington não são insignificantes e que os países estão trabalhando no que pode ser um "grande acordo".

Em entrevista à Fox Business, Hassett disse que as coisas vão ficar mais claras com as negociações deste fim de semana no Paquistão e observa uma normalização no mercado de petróleo em breve, se o Estreito de Ormuz reabrir completamente.

"Temos tido navios passando lentamente por Ormuz", acrescentou o diretor.

Perguntado sobre o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA em meio à guerra, o diretor respondeu que ainda projeta um crescimento econômico de 4% a 5% este ano devido ao aumento de produtividade com inteligência artificial (IA) e o boom de investimentos no país.

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Segundo ele, o choque de energia é uma distração que "irá embora", mas que Donald Trump tem o poder de impor uma tarifa de 50% relacionada ao Irã aos países que estão ajudando o "adversário".

À respeito do Fed, Hassett reiterou que espera a confirmação de Kevin Warsh para presidir o BC americano na semana que vem. O assessor econômico disse ainda que não acredita que Jerome Powell continuará como parte da diretoria da instituição.

"As taxas de juros deveriam ser mais baixas", disse ele, ressaltando que o avanço da inflação com a guerra será temporário. Ele também defendeu uma redução gradual do balanço patrimonial do Fed.

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