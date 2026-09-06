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guerra Conversas com Kiev foram "significativas" e continuarão "pelo tempo que for necessário", diz Witkoff Emissário americano Steve Witkoff e o genro do presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, se reuniram com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky

O emissário americano Steve Witkoff afirmou, neste domingo (6), que as conversas com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, e sua equipe em Kiev sobre um plano para encerrar a guerra com a Rússia foram “significativas” e terão continuidade.

Witkoff e Jared Kushner chegaram neste domingo à capital ucraniana após estarem no sábado em Moscou, onde se reuniram com o presidente russo Vladimir Putin, no âmbito dos esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito desencadeado pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

“Tivemos uma discussão muito significativa, substancial e importante, e estamos muito encorajados. Desejamos continuar essas conversas pelo tempo que for necessário”, declarou Witkoff após a reunião.

Por sua vez, Jared Kushner, genro do presidente americano Donald Trump, afirmou esperar que “esta viagem tenha permitido abrir novos caminhos para avançar”. "Acho que aprendemos muito com esta viagem”, ressaltou.

Após esse encontro, teve início uma nova reunião envolvendo os dois enviados de Washington, a delegação ucraniana e autoridades europeias responsáveis por questões de segurança.

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