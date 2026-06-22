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Guerra no Oriente Médio

Conversas entre Irã e EUA estabelecem 'bases muito boas para acordo final', diz JD Vance

"Ainda não construímos a casa, mas estabelecemos uma base sólida para chegar a um bom resultado para o povo americano", acrescentou o vice-presidente americano

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O vice-presidente dos EUA, JD Vance, discursa para membros da imprensa após as negociações de alto nível entre os EUA e o Irã, realizadas na Cúpula do Lago Lucerna, no luxuoso complexo hoteleiro Burgenstock, com vista para o Lago Lucerna, na SuíçaO vice-presidente dos EUA, JD Vance, discursa para membros da imprensa após as negociações de alto nível entre os EUA e o Irã, realizadas na Cúpula do Lago Lucerna, no luxuoso complexo hoteleiro Burgenstock, com vista para o Lago Lucerna, na Suíça - Foto: Nathan Howard / POOL / AFP

O vice-presidente americano JD Vance afirmou nesta segunda-feira (22) que a rodada de conversas entre Estados Unidos e Irã, que aconteceu na Suíça, distribuiu "bases muito boas" para alcançar um acordo definitivo e acabar com a guerra no Oriente Médio.

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“Estabelecemos bases muito boas para um acordo final bem-sucedido”, declarou Vance a jornalistas em Burgenstock, na Suíça. "O acordo final é a casa. Ainda não construímos a casa, mas estabelecemos uma base sólida para chegar a um bom resultado para o povo americano", acrescentou.

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