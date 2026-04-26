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Ataque Convidado de jantar de Trump que continuou comendo no meio do tiroteio vira meme O evento da Associação de Correspondentes da Casa Branca foi interrompido por um tiroteio na noite deste sábado, 25, em Washington, capital dos Estados Unidos

Um dos convidados para o jantar de gala com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o agente de talentos Michael Glantz continuou comendo normalmente mesmo durante o ataque ao evento. O evento da Associação de Correspondentes da Casa Branca foi interrompido por um tiroteio na noite deste sábado, 25, em Washington, capital dos Estados Unidos.

Glantz acompanhava seu cliente, o jornalista americano Wolf Blitzer, da CNN. Quando o ataque começa e agentes do Serviço Secreto entram no palco, o agente de talentos chega a se levantar, mas logo em seguida volta a se sentar na mesa.

É possível acompanhar a cena a partir de um vídeo viralizado na internet a partir dos 37 segundos. Glantz tem cabelos brancos, usa óculos e aparece no canto inferior esquerdo do vídeo.

Enquanto outras pessoas ao seu redor se escondem embaixo das mesas, Glantz segue sentado e volta a jantar calmamente.

A tranquilidade do agente de talentos durante o tiroteio chamou a atenção nas redes sociais, nas quais o ato virou meme e viralizou. "A forma como você se manteve elegante e terminou a sua salada me diz que você já esteve no caos antes e venceu", escreveu um perfil no Instagram.

Glantz afirmou ao portal americano TMZ que os memes são "bobos" e que foi um "momento horrível". Ele disse que não chegou a se preocupar consigo, apenas com seu cliente, que foi derrubado no chão durante o pânico com o ataque.

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