Carnaval Convocatória chama artistas a inscreverem propostas artísticas para o Carnaval do Recife 2026 Inscrições para o Ciclo Carnavalesco 2026 estão abertas até 14 de novembro

A pouco mais de 100 dias para o Carnaval 2026, o Recife já está se preparando para receber a tradição que agita a cidade anualmente. E aqueles que têm o desejo de compor a festa podem inscrever suas propostas artísticas até o dia 14 de novembro.

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, iniciou o prazo para a convocatória do Ciclo Carnavalesco 2026.

Estão convidados a participar artistas, grupos e/ou agremiações, da cidade ou de fora dela. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente on-line pelo site www.culturarecife.com.br.

O edital, com todas as regras e datas do chamamento, está disponível para consulta no mesmo site.

Para mais orientações e esclarecimentos, o Núcleo de Cultura Cidadã, localizado no Pátio de São Pedro, casa 39, oferece atendimento por telefone e presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Além disso, o telefone disponível para contato é: (81) 99321-1517 (ligação e WhatsApp).

