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EUA Cook, do Fed, diz que governo Trump não tem 'base legal' para removê-la do cargo Trump tentou demitir diretora pela primeira vez há um ano, devido a alegações de que ela teria cometido fraude hipotecária

A diretora do Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, afirmou nesta quarta-feira, 26, que o governo Trump não possui base legal para removê-la do conselho de diretores do banco central americano, em uma carta enviada em resposta a novas ameaças da Casa Branca.

"Pela segunda vez em um ano, explicamos por que não há base legal para o Presidente Trump remover a diretora Cook por justa causa", afirmaram os advogados da dirigente, Abbe Lowell e Norman Eisen. "Um erro inadvertido não é fraude, como o presidente e um terço de seu gabinete deveriam saber, pois, segundo relatos, fizeram a mesma coisa. Esses ataques à diretora Cook não são sobre documentos imobiliários; são uma tentativa do presidente Trump de forçar o Fed a se curvar à sua vontade", acrescentaram.

Trump tentou demitir Cook pela primeira vez há um ano, devido a alegações de que ela teria cometido fraude hipotecária, o que ela nega. A acusação não foi provada ou considerada em tribunal. A Suprema Corte decidiu que Cook poderia permanecer em sua posição enquanto o caso fosse litigado. Os juízes também disseram que Trump poderia tentar demiti-la novamente se fornecesse aviso adequado e uma chance de contestação.

Funcionários do governo Trump acusaram Cook de declarar duas casas como "residências principais" em aplicações de hipoteca. Residências principais podem, às vezes, receber taxas de hipoteca ou pagamentos iniciais mais baixos do que segundas residências.

Cook afirmou hoje que se referiu a uma dessas duas casas em alguns documentos como uma "casa de férias" e não tentou enganar os credores. Ela declarou que os erros não foram intencionais e não justificam sua demissão.

Se Trump conseguir remover Cook, ele poderia nomear um substituto e seus indicados ganhariam maioria no conselho do Fed O presidente americano há muito tempo critica o Fed por não reduzir sua taxa de juros de referência rapidamente o suficiente



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