Cook: Valorização do mercado acionário e baixo prêmio de risco não alteram juros restritivos

A diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook afirmou que a valorização elevada dos mercados acionários e o baixo prêmio de risco nos EUA não altera o atual nível "moderadamente restritivo" da política monetária, ao participar de evento do Instituto Brookings nesta segunda-feira, 03.

Para Cook, os dirigentes do banco central só devem reavaliar a instância restritiva se houver sinais de que as condições financeiras estão se tornando acomodatícias ou apertadas demais. "Mas não temos motivos para isso agora", disse.

A diretora defendeu durante o evento que os juros estão em nível apropriado para reduzir a inflação para a meta, tendo em vista que os preços continuam altos nos EUA. "Com base nos dados disponíveis, a inflação PCE anual está estimada em 2,8% em setembro, assim como seu núcleo. Ambas estão bem acima de 2% e do nível em que estavam um ano antes", destacou.

Cook lembrou que a persistência da inflação está relacionada aos efeitos de tarifas sobre a cadeia de bens e espera que o nível elevado se mantenha no próximo ano. Contudo, a diretora ponderou que o impacto deve ser único, sem afetar expectativas inflacionárias de longo prazo conforme os preços seguem em trajetória de queda rumo à meta.

"Vemos progresso, estamos na direção certa", frisou.

Cook reiterou o foco no duplo mandato e mostrou preocupação de que a economia dos EUA esteja caminhando com "duas velocidades": estado em que famílias de renda baixa veem seus níveis de inadimplência aumentarem, enquanto setores de renda alta mantém crescimento robusto de gastos com consumo.

Sobre inteligência artificial (IA), Cook reconheceu que a tecnologia pode "mudar o jogo no quesito de produtividade". "Mas quero ser cuidadosa porque não sabemos exatamente o que acontecerá. Ainda estou cética sobre os benefícios", disse, ao ponderar que também pode haver um impacto negativo amplo sobre o mercado de trabalho e geração de emprego.

Quanto ao mercado de crédito privado, a diretora comentou que o BC americano precisa de mais dados para entender as conexões e efeitos sobre o sistema financeiro. "Mas sim, ficamos preocupados com qualquer coisa crescendo tão rápido como o crédito privado está", disse, ao ser questionada.

