A- A+

SUSTENTABILIDADE Cooperativa de reciclagem faz ação de conscientização no bairro de São José, no Recife "Fazia limpeza de canais e vi a quantidade de lixo que era jogada fora e percebi que podíamos dar um jeito de conseguir renda para dentro de nossas casas", diz o presidente do projeto

Situada no bairro de São José, no Recife, a Cooperativa Reciclando Vidas é um exemplo inspirador de como a reciclagem de resíduos sólidos pode, não apenas beneficiar o meio ambiente, como também melhorar significativamente a qualidade de vida de seus cooperados. Criada há três anos, e composta por 18 cooperados residentes das comunidades do bairro, o projeto tem desempenhado papel fundamental na limpeza das ruas, coletando e realizando a triagem de resíduos recicláveis, sempre à procura de maneiras de expandir suas atividades e impacto na comunidade.

Em uma sociedade na qual o problema do descarte de resíduos vem se tornando debate obrigatório quando a questão é preservação ambiental, a reciclagem sempre é citada como uma solução. Neste sentido, o presidente da cooperativa, Esmeraldo Emílio dos Santos, viu na coleta seletiva uma oportunidade de gerar renda para sua família e colegas de bairro. “Fazia limpeza de canais e vi a quantidade de lixo que era jogada fora e percebi que podíamos dar um jeito de conseguir renda para dentro de nossas casas”, diz.

Nesta sexta-feira (29), a partir das 8h, a cooperativa realizará uma ação social no bairro de São José, visitando residências e ajudando na divulgação da coleta seletiva e também da cooperativa. "Se o material for descartado corretamente facilita nosso trabalho e seria melhor para a gente, pois faríamos tudo mais rápido e poderíamos ir em outros lugares. Além de ajudarem o meio ambiente, as pessoas nos ajudam", explica Esmeraldo.

A cooperativa recupera, em média, cerca de 32 toneladas de materiais por mês, incluindo vidros, metais, papéis e plásticos. Uma parte substancial desses resíduos provém da parceria com a Prefeitura do Recife. O município tem coleta seletiva implantada e direciona todos os dias os materiais recicláveis para o galpão da Reciclando Vidas.

Cooperada há pouco mais de dois meses, Rosa Gomes da Silva destaca o impacto que a renda obtida tem em seu orçamento.

“Eu já tenho mais de 50 anos e moro em comunidade, é muito difícil conseguir uma oportunidade de emprego. Então estou achando ótimo. Estamos limpando o ambiente, tirando os lixos da rua. É bom ter uma renda, principalmente para gente que tem família”, diz ela, mãe de três filhos.

Além de colaborar com a prefeitura, a cooperativa também coleta resíduos de empresas públicas e privadas, bem como de residências e condomínios nos bairros da Ilha do Leite e Recife Antigo, além de São José.

Aqueles interessados em contribuir podem entrar em contato pelo telefone (81) 99913.8727 para agendar a coleta. Materiais como alumínio, plásticos, papéis secos, metais e vidros são recicláveis.

Veja também

EUA EUA encontra saída temporária para evitar paralisia do governo federal