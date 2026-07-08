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Assassinato Coordenador do Conselho Tutelar de Itambé é morto a tiros Jerônimo Bilau, de 31 anos, foi assassinado no distrito de Caricé; autoria e motivação estão sendo investigadas

O coordenador do Conselho Tutelar de Itambé, na Mata Norte de Pernambuco, Jerônimo Bilau de Santana Júnior, de 31 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (8), no distrito de Caricé, na zona rural do município.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a autoria e a motivação do crime.

Segundo informações preliminares, Jerônimo estava em frente à associação cultural do distrito, da qual era presidente, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos efetuaram vários disparos e fugiram em seguida. A vítima morreu no local.

Até o momento, ninguém foi preso.

Atuação

Jerônimo estava no segundo mandato como conselheiro tutelar e exercia a função de coordenador do colegiado em Itambé. Um colega de profissão, que não quis ser identificado, o definiu como "muito atuante e muito querido pela população".

O assassinato causou comoção entre conselheiros tutelares e moradores do município. Profissionais da categoria também relatam preocupação com a segurança durante o exercício da função e afirmam que o caso reforça o sentimento de vulnerabilidade enfrentado por quem atua na proteção de crianças e adolescentes.

Repercussão

Em nota de pesar, a Prefeitura de Itambé manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Jerônimo Bilau. No comunicado, destacou a atuação do conselheiro tutelar e afirmou que ele deixa "um legado de dedicação e compromisso com a proteção das crianças e dos adolescentes de nosso município".

O Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares de Pernambuco (Gajop-PE) também lamentou o assassinato e cobrou uma resposta rápida das autoridades. Em nota, a entidade classificou o crime como um fato de extrema gravidade e defendeu uma investigação célere, qualificada e transparente.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o caso como homicídio consumado e instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime.

Até o momento, a corporação não divulgou informações sobre a identidade dos suspeitos nem confirmou a motivação do assassinato. As investigações seguem em andamento.

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