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Assassinato

Coordenador do Conselho Tutelar de Itambé é morto a tiros

Jerônimo Bilau, de 31 anos, foi assassinado no distrito de Caricé; autoria e motivação estão sendo investigadas

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Jerônimo Júnior, que estava em seu segundo mandato, morreu após ser baleado por homens passavam de moto na frente da casa do conselheiro tutelar Jerônimo Júnior, que estava em seu segundo mandato, morreu após ser baleado por homens passavam de moto na frente da casa do conselheiro tutelar - Foto: Redes sociais/Reprodução

O coordenador do Conselho Tutelar de Itambé, na Mata Norte de Pernambuco, Jerônimo Bilau de Santana Júnior, de 31 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (8), no distrito de Caricé, na zona rural do município.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a autoria e a motivação do crime.

Segundo informações preliminares, Jerônimo estava em frente à associação cultural do distrito, da qual era presidente, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos efetuaram vários disparos e fugiram em seguida. A vítima morreu no local.

Até o momento, ninguém foi preso.

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Atuação
Jerônimo estava no segundo mandato como conselheiro tutelar e exercia a função de coordenador do colegiado em Itambé. Um colega de profissão, que não quis ser identificado, o definiu como "muito atuante e muito querido pela população".

O assassinato causou comoção entre conselheiros tutelares e moradores do município. Profissionais da categoria também relatam preocupação com a segurança durante o exercício da função e afirmam que o caso reforça o sentimento de vulnerabilidade enfrentado por quem atua na proteção de crianças e adolescentes.

Repercussão
Em nota de pesar, a Prefeitura de Itambé manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Jerônimo Bilau. No comunicado, destacou a atuação do conselheiro tutelar e afirmou que ele deixa "um legado de dedicação e compromisso com a proteção das crianças e dos adolescentes de nosso município".

O Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares de Pernambuco (Gajop-PE) também lamentou o assassinato e cobrou uma resposta rápida das autoridades. Em nota, a entidade classificou o crime como um fato de extrema gravidade e defendeu uma investigação célere, qualificada e transparente.

Investigação
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o caso como homicídio consumado e instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime.

Até o momento, a corporação não divulgou informações sobre a identidade dos suspeitos nem confirmou a motivação do assassinato. As investigações seguem em andamento.

 

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