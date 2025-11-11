A- A+

Meio Ambiente COP-30: coletivos do Recife beneficiados pelo programa Jovens no Clima apresentam painel em Belém Iniciativa tem o objetivo de engajar jovens na construção de soluções para desafios ambientais e climáticos do Recife

A COP-30 teve início nessa segunda-feira (10) em Belém, e contou com a participação de 36 jovens recifenses participantes do programa Jovens no Clima, que apresentaram as suas experiências durante o primeiro dia do evento.



Entre as atividades, o painel “Recife falando para o Mundo: Jovens no Clima - as juventudes no centro do debate e ação climática”, foi realizado na Zona Verde, no Espaço dos Direitos Humanos que funciona em parceria com o Governo Federal.



A iniciativa tem o objetivo de engajar jovens na construção de soluções para desafios ambientais e climáticos do Recife. Cada um dos projetos dos coletivos de jovens selecionados recebeu R$ 20 mil para sua implementação.

Durante o momento, participaram o prefeito do Recife, João Campos, o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, e as jovens contempladas pelo programa Alice Xucuru, do projeto Comunicação Ambiental, e Maria Gabrielly Dantas, do Recorte Recife.

“Estamos muito felizes por fazer o dever de casa e por o Recife trazer a juventude para o centro da discussão sobre o futuro do clima. Temos a maior comitiva de jovens de uma cidade fora da região amazônica na COP-30, resultado de iniciativas que já impactaram mais de 600 jovens no Recife. É uma demonstração de que a cidade está formando uma nova geração comprometida com sustentabilidade e ação climática”, declarou o prefeito João Campos.

O secretário Marco Aurélio Filho ressaltou o protagonismo dos jovens e a projeção internacional alcançada pelas ações do programa.

“Estamos vendo o Recife falando para o mundo de fato. São 140 lideranças climáticas da periferia do Recife que transformaram ideias em ações concretas, executaram projetos relevantes em seus territórios e agora apresentam suas realizações na COP-30, enquanto trocam experiências com outras iniciativas do país e do mundo”, comentou o gestor.

Participante do Jovens no Clima, a jovem Alice Xucuru é moradora do bairro do Ibura, na Zona Sul da cidade, e é representante do projeto Comunicação Ambiental.

Junto com o coletivo Arte na Favela, a ação focou em conscientizar a juventude sobre impactos ambientais no seu bairro ao longo da realização dos trabalhos que são fruto da iniciativa.

“Não dá para falar de sustentabilidade, sem falar de saúde e de tecnologia ancestral. Então tivemos uma experiência única e desenvolvemos palestras sobre esses temas, além disso, fizemos site e animações. Projetos como o Jovens no Clima transformam realidades”.

Já Maria Gabrielly Dantas explicou que o projeto Recorte Recife, dos coletivos Cabrochas Moda Sustentável e Liderando o Amanhã, promoveu um hackathon, ou seja, para criar soluções sobre descarte têxtil:

“A gente pensa economia criativa e circular como justiça socioambiental na cidade do Recife. Menos descarte e mais inovação é o que a gente precisa e merece”, contou.

Com informações da assessoria.

