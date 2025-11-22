A- A+

COP30 COP30 de Belém aprova acordo que omite eliminação gradual dos combustíveis fósseis Em meio a forte resistência, países aprovam consenso mínimo que evita tratar da saída dos combustíveis fósseis

Os quase 200 países da COP30 de Belém aprovaram, neste sábado (22), um documento mínimo que omite um mapa do caminho para abandonar os combustíveis fósseis, como solicitado por mais de 80 países.

A primeira COP na Amazônia encontrou resistência dos países produtores de petróleo e emergentes, e limitou-se a propor uma aceleração da ação climática de forma voluntária.

O documento, fruto de compromissos dolorosos após duas semanas de negociações, foi adotado por consenso e com aplausos.

