ALINHAMENTO COP30: Ministério da Agricultura e bancada do agro alinham posicionamento unificado do setor Favaro classificou a reunião como "fundamental" para alinhamento das "estratégias e posicionamentos"

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu nesta segunda-feira, 3, com a diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) para alinhar as pautas do setor agropecuário que serão apresentadas na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém do Pará.

"Esta é a casa do agricultor brasileiro, independente de qualquer visão ideológica e partidária. E tem de sempre ser assim", disse Fávaro aos parlamentares presentes, conforme vídeo publicado nas suas redes sociais. "A gente cria, então, um grande movimento da agropecuária brasileira para se posicionar unida com o mínimo de divergência possível na COP porque quem se beneficiará com essa unidade é a agropecuária brasileira", afirmou aos parlamentares Leia também • "Se não fizermos algo forte, a COP vai ficar desmoralizada", diz Lula • COP do Brasil tem lição de casa robusta, diz secretária do clima

Favaro classificou a reunião como "fundamental" para alinhamento das "estratégias e posicionamentos" em relação à COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).

"O agro tem de estar unido, sabendo o que vai apresentar e com boas práticas da agropecuária brasileira para mostrar ao mundo. Temos muito a apresentar na COP", disse Fávaro no vídeo compartilhado nas redes sociais.

Amanhã, o ministro receberá 60 entidades representativas do setor.

Aos parlamentares, Fávaro e a equipe apresentaram a trilha de eventos previstos envolvendo políticas de base e políticas setoriais, como o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas (PNCPD).

O ministério e os parlamentares ruralistas discutiram ainda as tecnologias e inovações da Embrapa que podem ser adotadas no tema. Em nota, o ministério informou que foram debatidas a participação do setor e a abrangência dos temas que serão abordados, incluindo agricultura, pecuária, floresta e sistemas alimentares.

Na saída da reunião, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP-PR) afirmou a jornalistas que o ministério tem apoio da bancada para apresentar o "legado do setor agropecuário brasileiro".

"Estaremos prontos para mostrarmos os pontos chave da nossa produção agropecuária regenerativa, da agropecuária tropical com responsabilidade socioambiental e todas as boas para deixarmos um legado positivo do setor em Belém", disse Lupion, citando a criação de uma espécie de "bunker" do agro em Belém com dados sobre a produção agropecuária brasileira.

Questionado se a iniciativa poderia ensejar uma aproximação maior entre a bancada do agro e o governo, Lupion disse ver boa vontade quanto ao tema. "Há uma demonstração de boa vontade de trabalharmos juntos em um tema importante como esse", afirmou.

