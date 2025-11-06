COP30: Ministério da Saúde divulga orientações para visitantes

A- A+

A poucos dias do início da COP-30, em Belém (PA), o Ministério da Saúde divulgou orientações aos visitantes da conferência. As principais recomendações tratam de vacinação, alimentação, cuidados com o clima e acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Para quem vai participar do evento, que deve reunir cerca de 60 mil pessoas entre os dias 10 e 21 de novembro, o ministério orienta manter a caderneta de vacinação atualizada, incluindo doses contra febre amarela, hepatite B, covid-19, difteria, tétano e a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

A pasta recomenda o uso de repelente e telas ou mosquiteiros para dormir. Também sugere o uso de protetor solar e de roupas leves que cubram braços e pernas, devido ao clima quente e úmido da capital paraense.

Por causa das altas temperaturas, a ingestão contínua de líquidos é indicada como medida essencial. Segundo o ministério, haverá pontos de hidratação distribuídos pela cidade durante o evento.

Em relação à alimentação, a orientação é priorizar alimentos cozidos. O órgão recomenda ainda que os visitantes levem medicações de uso habitual conforme prescrição médica.

No atendimento à saúde, o ministério afirma que as unidades públicas locais terão reforço do Centro Integrado de Operações Conjuntas em Saúde (CIOCS), estrutura usada em grandes eventos e que reúne profissionais federais, estaduais e municipais, e de um Hospital de Campanha (HCamp) que funcionará 24 horas por dia na Usina da Paz do Jurunas, área mais populosa da cidade.

A estrutura contará com recepção e triagem, salas de emergência, de procedimentos, medicação e observação, além de consultórios e áreas de apoio logístico. Ao todo, 144 profissionais como médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos atuarão no local. Haverá ainda quatro postos de atendimento na Blue Zone da COP-30 para garantir cobertura médica em todas as áreas do evento.

Plano de Ação em Saúde

Em parceria com a Prefeitura de Belém e o Governo do Pará, o Ministério da Saúde afirma ter investido R$ 4,7 bilhões em estruturas voltadas à saúde para a COP-30, que reunirá especialistas, líderes mundiais, organizações e representantes da sociedade civil para debater a transição energética e o impacto das mudanças do clima.

Durante o evento, o ministério deve lançar o Plano de Ação em Saúde de Belém, que "pretende transformar a capital em referência na adaptação do setor de saúde às mudanças climáticas".

Segundo o ministério, o Pará receberá duas policlínicas regionais, um Centro Especializado em Reabilitação (CER), 64 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e cinco Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

A pasta prevê ainda a atuação de 102 novos profissionais do Projeto Mais Médicos Especialistas até o fim do ano e bolsas para residência médica e multiprofissional na região.



