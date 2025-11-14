COP30: WCF anuncia janela de investimentos para adaptação climática na África

A- A+

A World Climate Foundation (WCF) anunciou a captação de 40 milhões de euros que serão utilizados para alavancar investimentos privados em adaptação e resiliência climática em países africanos. O objetivo é mobilizar pelo menos outros 100 milhões de euros de recursos privados. A partir de agora, até 15 de janeiro de 2026, os gestores de investimento interessados podem submeter suas propostas ao Adaptation Finance Window for Africa, nome que foi dado a esse fundo de blended Finance.

A WCF é uma organização não lucrativa que atua como uma plataforma internacional para conectar governos, empresas, investidores e a sociedade civil. Por trás dele esta a coalizão Investment Mobilisation Collaboration Alliance (IMCA), da qual fazem parte o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Islândia e o Nordic Development Fund (NDF). A World Climate Foundation (WCF) atua como secretariado da IMCA, facilitando a colaboração e a implementação entre os parceiros.

Na avaliação de Satu Santala, Diretora Geral do Nordic Development Fund, é fundamental acelerar o financiamento para fazer frente às exigências de adaptação e resiliência em África. Já Lars Løkke Rasmussen, ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, em linha com os objetivos da presidência brasileira da COP 30, ressalta "que as parcerias equitativas entre os países nórdicos e em desenvolvimento podem mostrar o caminho e criar as soluções verdes necessárias para enfrentar a crise climática".

