A- A+

cúpula do clima COP31 busca acordo em meio a impasse sobre combustíveis fósseis Após 24 horas de prorrogação, o ministro turco do Meio Ambiente e presidente da conferência, Murat Kurum, pediu um último esforço às quase 200 delegações reunidas

A COP31, na Turquia, prossegue neste sábado (21) com negociações além do prazo oficial, em busca de um consenso dificultado por profundas divergências sobre os combustíveis fósseis e o financiamento climático.

O encontro em Antalya deveria ter terminado na tarde de sexta-feira, mas os desacordos obrigaram a prolongá-lo. Alguns ministros já deixaram a Turquia, onde permaneceram suas equipes técnicas.

Após 24 horas de prorrogação, o ministro turco do Meio Ambiente e presidente da conferência, Murat Kurum, pediu um último esforço às quase 200 delegações reunidas.

"Peço a todos que ajam com responsabilidade (...) insistir em determinadas palavras e expressões e prejudicar este processo não beneficia ninguém", declarou à imprensa o ministro, que incentivou os participantes a "chegar a um compromisso".

"Há várias disputas, mas a principal é entre a UE, fundamentalmente, e a Arábia Saudita" sobre uma possível menção ao abandono dos combustíveis fósseis e à tecnologia de captura de carbono da atmosfera, disse à AFP Li Shuo, analista do Asia Society Policy Institute (Aspi).

Ao mesmo tempo, o comissário europeu para o Clima, Wopke Hoekstra, afirmava que "ainda não há acordo, claramente". "É melhor não ter acordo do que ter um acordo ruim", enfatizou.

Um dos pontos mais controversos é a inclusão, ou não, de uma referência à eliminação gradual do carvão, do gás e do petróleo na decisão política final, como ocorreu na COP28 de Dubai, em 2023.

França e Panamá promoveram na sexta-feira um documento, assinado por cerca de 12 países, entre eles Espanha, Guatemala, Vanuatu e Costa do Marfim, que pede uma "transição clara".

Turquia e Austrália, que compartilham a presidência da conferência, defendem que o caminho para abandonar os combustíveis fósseis passa por uma maior eletrificação da economia, ampliando o espaço das energias renováveis e reduzindo as emissões.

A Turquia propõe elevar a participação da eletricidade no consumo global de energia dos atuais 23% para 35% até 2035.

A UE pressiona para que fique claro que essa eletrificação deve ser "limpa", ou seja, proveniente de fontes renováveis. O bloco, no entanto, aderiu à meta turca de eletrificação, junto com mais de 60 países, entre eles Colômbia, Panamá, Uruguai, Equador e Guatemala.

A eletrificação de veículos, edifícios e sistemas de refrigeração e aquecimento "pode reduzir a exposição aos riscos de abastecimento de combustíveis fósseis e diminuir as emissões", afirmou a Agência Internacional de Energia (AIE) em um relatório publicado em setembro.

Disputa pelo financiamento

O outro grande impasse é o financiamento dos países em desenvolvimento, que historicamente têm uma responsabilidade muito menor pelo aquecimento global, mas sofrem seus efeitos na forma de secas, inundações e ciclones.

A tudo isso se somou neste ano o fenômeno natural El Niño, de intensidade extraordinária, que provocou diversos desastres, como problemas de abastecimento de alimentos na América Central e incêndios na Indonésia.

A COP30, realizada no Brasil no ano passado, prometeu triplicar o financiamento para a adaptação dos países em desenvolvimento.

O primeiro rascunho da decisão política, divulgado na segunda-feira, estabeleceu um valor para essa promessa: 120 bilhões de dólares anuais (R$ 706,7 bilhões) a partir de 2035. Mas a cifra desapareceu da nova versão, publicada na quinta-feira.

A União Europeia, maior contribuinte mundial, que em 2025 mobilizou 32,3 bilhões de euros (R$ 208,9 bilhões) em recursos públicos para ajudar os países em desenvolvimento a combater as mudanças climáticas e se adaptar a elas, advertiu que não disponibilizará mais dinheiro e se concentrará em cumprir os compromissos já assumidos.

O rascunho da decisão política publicado na quinta-feira também reitera o objetivo central do Acordo de Paris, de 2015: limitar o aquecimento global a 1,5 °C para evitar danos maiores.

O texto pede ainda uma redução mais expressiva das emissões, para limitar "tanto a magnitude quanto a duração" da esperada superação desse limite, que a ONU considera inevitável nos próximos cinco anos.

O aquecimento global já está em 1,4 °C, e a ONU alertou que, se as políticas atuais forem mantidas, a temperatura poderá subir 2,8 °C até o fim do século.

Veja também